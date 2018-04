Podzimní cyklodovolená na Korfu. Týden na Smaragdovém ostrově

Může se hodit Jak se tam dostat Na Korfu létá mnoho leteckých charterových společností, ceny zpátečních letenek (bez tax) z Prahy se pohybují okolo 6 000 Kč. Doprava lodí se vyplatí, pokud chcete procestovat více řeckých ostrovů a chcete si s sebou vzít svoje auto. Většina tras na Korfu vede z Itálie - z Benátek, Bari, Brindisi či Trieste. Cesta lodí z Benátek na Korfu trvá cca 26 hodin a za postel v čtyřlůžkové kajutě zaplatíte (podle sezony) od 100 do 180 €, za automobil potom od 70 do 120 € (se společností Anek Lines). Doprava po ostrově Pro sportovnější návštěvníky lze doporučit kolo, ideální je trekkingové; pokud se chcete vydat i do terénů v okolí Pantokratoru, budete potřebovat horské s odpruženou vidlicí. Po deštích dbejte zvýšené opatrnosti, neboť zdejší asfalt velmi klouže! Jinak je nejvýhodnější po ostrově cestovat v pronajatém autě. Cena za malé auto pro 4 osoby ve vysoké sezoně je cca 40 € za jeden den; pokud si vypůjčíte auto na delší dobu, denní sazba klesá na cca 35 €. Vypůjčit si lze i jednostopá vozidla - prakticky cokoliv od malého skútru až po plnokrevnou terénní motorku, a dokonce i speciální terénní čtyřkolky. V některých resortech si můžete také vypůjčit vodní skútr (cca 30 € za půl hodiny) nebo malý člun. Mezi resortem Dassia a městem Kerkyra jezdí pravidelná příměstská doprava. Restaurace Řecká kuchyně je vyhlášená a na Korfu najdete spoustu restaurací, kde můžete všechny místní speciality vyzkoušet. Cena za jídlo se pohybuje od 7 do 12 €, v některých tavernách nabízejí speciální polední menu, kdy oběd pro 2 osoby s karafou vína a salátem přijde na cca 14 €. Mapy © Google