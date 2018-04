Podzimní Chřiby

Start trasy je v Roštíně v bufetu Rekreace Roštín (od 8.15 do 10 hodin). Od autobusové zastávky v Roštíně se tam zájemci dostanou po zelené značce, obcí projdou směrem dolů a ke koupališti. Účastníci ze Zlínska se na start dopraví vlakem ze Zlína v 7.08 či z Otrokovic v 7.32 hodin, přes Holešov a Kroměříž. Tady pak přesednou na autobus do Kyjova v 9.15 hodin, který je doveze do místa startu - Roštína.

Základní trasa povede z Roštína. Tato obec je připomínaná už roku 1240. Zdejší farní kostel svaté Anny pochází z let 1847-49, na kopci Hradisku jsou zřetelné valy pravěkého hradiště. Potom se vydáme kolem Roštínské kaple z roku 1907 na Bunč. V turistické chatě se můžeme občerstvit. Dál trasa vede kolem největšího skalního útvaru Chřibů, zvaného Komínky, z vypreparovaného pískovcového bloku na hlavním hřebeni (521 m).

Zelená značka nás pak dovede do Rozsypalovy lesní osady. Antonín Rozsypal, působil jako drogista v Kroměříži, a tuto osadu založil ve 20. letech 20. století. Za svou odbojovou činnost byl v roce 1941 umučen nacisty v Mauthausenu. V rekreační osadě, známé též jako Kudlovická dolina, máme opět možnost něco pojíst či popít a pak pokračovat v putování. Po jednom kilometru dojdeme k Budačině, přírodní rezervaci s malým labyrintem pískovcových skal a osm metrů dlouhou jeskyňkou. Pověst říká, že se zde zdržovali zbojníci, mimo jiné legendární Ondráš a Juráš. Na jedné ze skal je pak pamětní deska milovníka Chřibů, již zmíněného Antonína Rozsypala.

Po zelené značce dojdeme k rozcestí, zvanému U Mrazíka. V těchto místech byl totiž roku 1870 zastřelen pytláky lesní adjunkt Karel Mrazík a tragickou událost připomíná kámen s vytesaným nápisem se jménem oběti a letopočtem. Dál pokračujeme po žluté značce do Žlutav (kde jsou zmiňovány prehistorické nálezy z doby cromagnonského člověka) a Otrokovic. V cíli na otrokovickém nádraží v restauraci U mašinky bychom měli být do 17.30 hodin. Trasa Podzimními Chřiby měří 23,5 km. V cíli dostanou účastníci memoriálu barevný diplom, speciální razítko a hodnotný suvenýr.