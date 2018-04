Podzim v Karlových Varech ozdobí porcelán i kroje z celého světa

Za zrodem našeho nejznámějšího lázeňského města stojí podle legend náhodná výprava panovníka Karla IV. Ten se v 14. století vydal do loketských lesů, kde při lovu narazil na horký pramen, u něhož založil město. Karlovy Vary se však ve své historii proslavily nejenom lázeňstvím a chutnými oplatkami, ale i výrobou porcelánu. Začátky řemesla ale na Karlovarsku nebyly jednoduché.

První porcelánky vznikaly nejdřív nelegálně, protože císařská manufaktura ve Vídni se obávala případné konkurence. Prvním českým úspěchem byl podnik v Horním Slavkově, jenž vzniknul v roce 1792. O dva roky později se na panství Františka Josefa hraběte Thuna v Klášterci nad Ohří uskutečnily první pokusné výpaly porcelánu a byla založena slavná porcelánka Thun. Dnes je naším největším výrobcem a v Karlových Varech organizuje již 19. ročník Podzimních porcelánových slavností.

Za českým porcelánem do Karlových Varů

Slavnosti porcelánu se v lázeňském městě budou konat od 5. do 7. září před proslulým Grandhotelem Pupp, kde najdete 23 stánků s výrobky předních značek. Kromě porcelánky Thun zde budou vystavovat svůj sortiment i sklárny Moser, Český porcelán Dubí, Ateliér JM Lesov či Porcelánka Rudolf Kämpf. Český porcelán budete moci zhlédnout a zakoupit od pátku do neděle, a to od 10 do 17 hodin. V sobotu ale slavnosti začínají již v 9 hodin a poslední den končí o hodinu dřív.

Nejlepší český porcelán budete moci obdivovat podevatenácté na Porcelánových slavnostech v Karlových Varech.

Zároveň Podzimní porcelánové slavnosti nabídnou výstavu prostřených stolů, tentokrát v prostorách Grandhotelu Pupp, kde se natáčely filmy jako James Bond – Casino Royal či snímek o zpěvačce Edith Piaf. Pokud plánujete rodinný výlet do Karlových Varů, děti určitě potěší zábavní program a různé atrakce. Na kolonádách lázeňského města budou o víkendu probíhat též koncerty a Karlovarský folklórní festival.



Folklór z celého světa míří na západ Čech

Mezinárodní folklórní festival přinese začátkem podzimu do Karlových Varů rytmy z evropských i dálných zemí. Oficiální zahájení se koná v pátek 5. září v 16 hodin a těšit se můžete na folklórní soubory z Konga, Izraele, Gruzie, ale i Slovenska. Sobotní program odstartuje vystoupením národnostních menšin, ale určitě si nenechte ujít slavnostní průvod přes město se začátkem v 16 hodin.

Vrcholem festivalu bude večerní galaprogram v hotelu Thermal, na němž se představí všechny zúčastněné soubory. Nedělní vycházku po Karlových Varech vám zpříjemní další koncerty na kolonádách nebo jarmark lidových řemesel.

Folklórní soubory se v neděli představí i na Lokti, v amfiteátru pod zdejším gotickým hradem

Ovšem folklórem bude žít celé Karlovarsko a lidové umění z celého světa se postupně představí i v dalších lázeňských městech. Malá ochutnávka zazní v úterý 2. září ve Františkových Lázních, další dny v Mariánských Lázních a Jáchymově. Nedělní program se závěrem přesune do nedalekého Lokte, kde kromě představení v zdejším amfiteátru bude připravena i Folklórní stezka.



Karlovarsko lodí i na kole

Pokud vyrazíte do Lokte, zastavte se na zdejším gotickém hradě z 13. století. Oblíbili si ho nejenom Lucemburkové, ale své 74. narozeniny zde oslavil i významný německý básník Goethe. Hrad Loket je dodnes propleten řadou legend například o ukrytém draku či o Gottsteinovi, vládci loketských skal, kamenů a podsvětí. Ta nejznámější je o zkamenělém purkrabím, který se prý proměnil v kámen pro své neblahé činy.

Dnes víme, že šlo o nejstarší známý meteorit na světě, jenž dopadl na území dnešního Lokte někde kolem roku 1422. Jeho repliku můžete obdivovat na zdejším hradě, originál ale naleznete ve Vídni a Praze. Z Lokte se pak zpět do Karlových Varů můžete vrátit na člunu nebo na kole.

Plavba po řece Ohře je vhodná i pro začátečníky, avšak řeka ukrývá řadu nebezpečných jezů. Na její trase narazíte na vodáckou stezku, která informuje vodáky o řece, památkách či ubytování. Pokud ale počasí plavbu po řece nedovolí, vyrazit do lázeňského města můžete i na kole. Šestnáct kilometrů po rovině zvládnou i malí cyklisté bez větší námahy.