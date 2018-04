Podzim v Českém Krumlově vás přenese do víru oslav svatého Václava

Město nabídne mimořádné posluchačské i divácké zážitky

Barokní hudba a tance, dobové nástroje, opera, úchvatné kostýmy i výpravné příběhy. Také o tom bude Festival barokních umění od pátku 19. do neděle 21. září v Českém Krumlově. V autentických historických prostorách města můžete naslouchat barokní hudbě v podobě, v níž zde zaznívala v době svého vzniku, tedy v 16. až 18. století.

V klášterním kostele si můžete vychutnat chrámovou hudbu, v letohrádku Bellaria barokní dvorní hudbu, v zámeckém divadle operu v novodobém hávu a v zámecké zahradě zase barokní ohňostroj a slavnostní iluminaci. Vstupenky na jednotlivá představení lze zakoupit v předprodeji nebo na místě.

Poznejte Český Krumlov také na Svatováclavské noci otevřených muzeí a galerií v sobotu 27. září V Seminární zahradě se představí lidové soubory z Česka, Slovenska, Rumunska a Německa

Festival barokních umění Český Krumlov vznikl v roce 2008 s cílem oživit barokní hudbu a přiblížit ji současným divákům. Během šesti let si získal renomé v celé kulturní Evropě. Jeho jedinečnost je dána také tím, že zprostředkovává díla, která dosud nebyla publikovaná. Inspiraci získává bádáním v rakouských, německých a italských archivech.



Poslechněte si novodobou premiéru barokní opery

V rámci každého ročníku se odehraje v unikátním barokním divadle zámku Český Krumlov novodobá světová premiéra barokní opery v plně scénickém a výpravném provedení. Letošním vrcholem festivalu bude opera L’Ipermestra. Slavnostní dílo Johanna Adolfa Hasseho mělo premiéru ve Vídni roku 1744 u příležitosti svatby arcivévodkyně Marie Anny, mladší sestry české a uherské královny Marie Terezie. Autorem libreta je císařský dvorní básník Karla VI. a Marie Terezie Pietro Metastasio. Hrát se bude v pátek od 18 hodin a o víkendu vždy od 17 hodin.

Za Legendou o sv. Václavu vyrazte do Prelatury v neděli v 16 hodin Festival barokních umění v Českém Krumlově připomene kumšt barokních muzikantů, tanečníků a zpěváků

Český Krumlov ožije Svatováclavskými slavnosti

Ještě pestřejší nabídku kulturního vyžití přinese do Českého Krumlova poslední zářijový víkend. Patřit bude oslavám svatého Václava, patrona české země, pivovarníků a vinařů. 13. Svatováclavské slavnosti nabídnou od pátku 26. do neděle 28. září více než tři desítky zážitků. Chystají se mimořádné prohlídky památek, podzemí i města, koncerty, podzimní jarmark, adrenalinové zážitky a pestrý program i pro nejmenší návštěvníky.



Speciální exkurze vás zavedou na běžně nepřístupná místa

A co je na programu? V sobotu večer vyrazte na Svatováclavskou noc otevřených muzeí a galerií. Mezi 20. a 24. hodinou si můžete prohlédnout třeba českokrumlovský hrad a zámek, Městské divadlo, synagogu, regionální muzeum nebo Museum Fotoateliér Seidel, které přichystalo program také na sobotní a nedělní den. Při takzvaném Svatováclavském fotografování zažijete atmosféru počátku 20. století a získáte historickou fotografii do svého rodinného alba. Vyrazit si pro ni můžete vždy mezi 9. a 15. hodinou.

V neděli se otevřou brány kostela a kaple sv. Václava. Jejich historii a zajímavosti vám ve 13 a 15 hodin přiblíží ředitel českobudějovické pobočky Národního památkového ústavu Petr Pavelec. S průvodcem si můžete projít také samotný Český Krumlov. Vyráží se v neděli v 14:30 z Náměstí svornosti. Prohlídka potrvá přibližně 90 minut a rezervace a vstupenky jsou dostupné v Infocentru Českého Krumlova.

V neděli se mimořádně zpřístupní také třeba podzemí českokrumlovského grafitového dolu. Místo můžete prozkoumat za jízdy na důlním vláčku s odbornými průvodci. Před cestou vám zapůjčí hornický oděv, obuv a ochranné pomůcky. Prohlídky začínají v neděli ve 12, 13, 14 a 15 hodin.

Netradiční podívanou nabídne v tento den podzemí letohrádku Bellarie v zámecké zahradě. Od 10 do 14 hodin budete mít příležitost nahlédnout do umělé jeskyně, takzvané Grotty. V přízemí letohrádku vás čeká kuchyně a místnosti s výtahem na jídlo a takzvaným kouzelným stolem. Ve stejném čase budete moci vstoupit také do zámeckých sklepů na III. nádvoří. Průvodci budou vyrážet každých 30 minut.



Český Krumlov roztančí lidové soubory

Součástí slavností bude také 14. ročník Mezinárodního folklórního festivalu. Lidové soubory v pátek roztančí ulice i zákoutí historického města. Potkat je můžete mezi 16. a 19. hodinou. Bude-li pršet, přesune se program do Domu dětí a mládeže. Hlavní část festivalu se uskuteční v sobotu na Náměstí svornosti mezi 10. a 14. hodinou a následně mezi 18. a 20. hodinou.

Své taneční umění předvedou soubory z Česka, Slovenska, Rumunska a Německa. Účastníci Mezinárodního folklórního festivalu se v sobotu představí také v Seminární zahradě mezi 11. a 16. hodinou. V 17 hodin je vystřídají českokrumlovské romské soubory.

Sraz Václavů a Václavek

Pyšníte-li se jménem Václav či Václavka, máte možnost se zapsat do dějin - přesněji řečeno do Pamětní knihy Svatováclavských slavností v Infocentru na Náměstí svornosti. K registraci a podpisu tam dorazte v sobotu mezi 10. a 17. hodinou. V 17:30 se se všemi svými jmenovci můžete zvěčnit na společné hromadné fotografii.

Centrum města rozezní koncerty

Spousta hudebních zážitků napříč žánry čeká návštěvníky Svatováclavských slavností na Náměstí svornosti. Páteční úvod festivalu roztančí v 17:15 českokrumlovská swingová kapela Black Bottom se světovou a českou klasikou počátku 20. století. Po nich v 19 hodin nastoupí česká rocková legenda, zpěvák, skladatel a klávesista Roman Dragoun, kterého ve 20:30 vystřídá česká a světová rocková klasika v podání první České Supergroup.

Československé rockové a popové hity rozezní Náměstí svornosti v sobotu od 20:30, kdy vystoupí na jednom pódiu mladá kapela z Českého Krumlova Chlapi v sobě a úspěšný českokrumlovský dětský sbor Medvíďata. Během večera zazní skladby Tomáše Kluse, Davida Kollera, Michala Hrůzy, Vladimíra Mišíka a dalších.

Děti se utkají s drakem po boku sv. Václava

Svatováclavské slavnosti každoročně pamatují také na nejmenší návštěvníky. V sobotu mezi 10. a 17. hodinou si mohou zasoutěžit o ceny v Pivovarské zahradě. V neděli vezměte děti do Městského divadla. V dětském studiu DěS pro ně na 15. hodinu chystají inscenaci známé pohádky H. Ch. Andersena Císařovy nové šaty. V českokrumlovské Prelatuře začne v neděli v 16 hodin Svatováclavská pohádková slavnost.

Diváky čeká pohádková dramatizace legendy o svatém Václavu. Po odehrání příběhu přijede sám svatý Václav a povolá své vojsko. Tím se stanou právě děti, které Václav pasuje na rytíře, a poté se společné vydají do boje s drakem. Pokud máte doma meče, vezměte je s sebou. V opačném případě si je můžete vyrobit den předem, tedy v pátek od 10 hodin v Kulturně vzdělávacím centru Pansofie na Náměstí svornosti.

V průběhu celých Svatováclavských slavností můžete na Náměstí svornosti navštívit podzimní Svatováclavský jarmark nebo vyrazit na adrenalinovou jízdu na lanové dráze nad řekou Vltavou. Trasa dlouhá 120 metrů vede z parku za Městským divadlem do zahrady pivovaru Egennberg.