Podzim na Mallorce - klid k poznávání

Denní teploty vzduchu se teď pohybují okolo 20 stupňů a později ještě o něco klesají, a přestože teplota vody je stejná, nelze zapomenout na vždypřítomný vítr. To vše však neodrazuje tisíce turistů, kteří právě v tomto období na ostrov zamířili.Důležité je vědět, co přesně od pobytu očekáváte či chcete. Je také třeba myslet i na teplejší oblečení, což se týká hlavně večera. Noční teploty okolo 10 stupňů totiž nesvědčí každému a ne každý hotel má klimatizaci i pro teplý vzduch či topení.Podle programu podzimní dovolené vybíráme i místo pobytu na ostrově. Stačí-li někomu pouhé procházky sem a tam po korze přímořského městečka, zamiřte na sever. V podzimních měsících je zde klid, pláže jsou víceméně prázdné, věková hranice návštěvníků se zvyšuje a nikdo nikoho neruší. Bylo by však mylné se domnívat, že se tu tedy nedá vůbec nic kromě procházek dělat.Kdo má lepší fyzičku, může se vydat na výlet pěšky. Raději ale s některou z kanceláří, která tyto výlety organizuje, protože značené stezky z města většinou nevedou, a tak jsou turisté dovezeni až na ta správná místa.Můžete jet i na kole. Pokud nevyrazíte do hor, projížďka po rovných silničkách mezi vysokým rákosím a věžičkami bývalých větrných mlýnů je romantická. Půjčovny jsou na každém rohu, zpravidla dohromady s půjčovnou aut. Lze vyrazit i hromadnou dopravou, která funguje spolehlivě.Kdo chce šetřit nohy i peníze, půjčí si auto, protože vypůjčení dvou kol na jeden den přijde na 4000 peset (přes 800 korun), což je více, než zaplatíte za auto (od 3600 peset podle typu vozidla).Řízení auta na Mallorce má svá úskalí. Křižovatky jsou řešeny kruhovými objezdy, na kterých vždy máte přednost v jízdě. Má to výhodu, pokud nestihnete správně odbočit, jedete znovu. Pozor na domací řidiče, velmi často zapomínají použít blinkry. Lovcům fotografií horských panoramat se doporučuje nezastavovat jinde než na místech k tomu účelu určeným (jsou označena dopravní značkou). Nevíte, kdo jede za vámi. Míjí-li vás v horách autobus, raději zastavte a před prudkými zatáčkami zatrubte.Oblíbeným cílem návštěvníků ostrova je po celý rok Cap de Formentor. Tento nejsevernější mys s majákem je dobré navštívit do 16 hodin, kdy zavírá restaurace, která je umístěna na špici, neboť pouze z její terasy je ten nejkrásnější výhled. Okolní pozemek je chráněn plotem a nikam se pak nedostanete.Výlety do vnitrozemí je dobré naplánovat na den, kdy se koná trh. Velký je například každou středu v Sineu nebo ve čtvrtek v městě Incá.Milovníkům rušnějšího společenského života je určen jih ostrova, kde se nalézá i hlavní město Palma de Mallorca. Zde sezona nekončí nikdy. Palma je město s krásným historickým centrem, nepřehlédnutelnou katedrálou La Seu, muzei, galeriemi i zábavními podniky.Blízká přímořská střediska, jako jsou například Paguera či Magaluf, jsou plná turistů a život zde připomíná atmosféru lázeňských měst.Krátký, ale náročný výlet do horského městečka Galilea, vám zase nabídne jedinečné pohledy na pitoreskní architekturu a terasovitá políčka v okolí. Velmi pěkný, ovšem nevhodný pro nezkušené řidiče, je celodenní výlet po západním pobřeží ostrova přes Valldemosu, městečko Déjá oblíbené tolik mezi výtvarníky (kde se vám nejspíše pro nedostatek místa nepodaří zaparkovat), potom následuje trasa do přístavu Sóller a odsud okolo nejvyšší hory ostrova Puig Major, která měří 1445 metrů, proslulými zatáčkami do Sa Callobry. Pak už jen stačí dojít pár stovek metrů ke kotlině Torrent de Pareis. Odměnou vám bude nejromantičtější zákoutí na Mallorce, kde se mezi rozeklanými skalami vlevá potok do moře.Kdo si nechce ukroutit ruce, případně trpí nevolností z horských úbočí, může tento výlet absolvovat elektrickým vláčkem z náměstí Plaza Espaňa v Palmě (jede několikrát za den) do Sólleru a odtud lodí do Sa Callobry.Ti, kteří si na dobrodružství nepotrpí, mohou vyrazit do Dračích jeskyní (Coves del Drac) na východním pobřeží. Prohlídka krásných prostor s řadou podzemních jezírek je spojena s poněkud, byť v evropských jazycích, nesrozumitelným výkladem a zakončena krátkým koncertem vážné hudby u největšího podzemního jezera Evropy.