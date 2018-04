Podzim láká na slavnosti čokolády, gulášů i zvěřiny a kávu s Kafkou

Pátý ročník Prague Coffee Festivalu je oslavou kávy a všeho co s ní souvisí. Bohatý program vám představí kávu ve všech jejích chutích, vůních a podobách.

Prague Coffee Festival a káva s Franzem Kafkou

Přednášky, degustace vzorků kávy z lokálních i zahraničních pražíren, ukázky pražení, přehlídka kaváren i jednotlivých baristů, workshopy alternativních kávových metod a program pro dospělé i pro děti, to všechno nabídne Prague Coffee Festival. Proběhne v sobotu a v neděli 22. a 23. října v Kafkově domě na náměstí Franze Kafky, které, ač v srdci Starého Města a těsně sousedící se Staroměstským náměstím, patří k nejmladším náměstím v Praze.

Vzniklo totiž až roku 2000, původně šlo o ulici U Radnice. Jméno po Franzi Kafkovi nevzniklo náhodou, na rohu Kaprovy a Maiselovy ulice na místě dnešního Kafkova domu totiž stával dům, kde se budoucí světově proslulý spisovatel 3. července 1883 narodil. Původní budova byla zbořena při asanaci Židovského města v roce 1897.

Pálavský gulášfest v Mikulově

Na Pálavském gulášfestu v Mikulově se budou vařit a ochutnávat originální kotlíkové guláše.

Hotel Zámeček v Mikulově nachystal na sobotu 22. října Pálavský gulášfest, mezinárodní klání o nejlepší kotlíkový guláš. Soutěžící týmy mají za úkol na místě uvařit přibližně třicet litrů guláše, přičemž odborná porota hodnotí nejenom jeho chuť, křehkost masa či konzistenci šťávy, ale také dekoraci při servírování a design stánku.

Hotel provoní guláše segedínské, vinařské, námořnické, mexické i vegetariánské, vepřové, kozí, jelení i guláš ze zlomených srdcí. K tomu bude hrát cimbálová muzika, k ochutnání budou mladá moravská vína a těšit se můžete i na zábavnou soutěž o největšího jedlíka Pálavského gulášfestu či závody v koulení sudu na čas.

Dýňové slavnosti v Centru Walzel v Meziměstí

Centrum Walzel v Meziměstí na Broumovsku je fabrika plná zábavy, zážitků i obchodu, zkrátka místo, kde se nikdy nebudete nudit. Architektura nezapře, že původně skutečně šlo o továrnu; tkalcovna byla postavena v roce 1852 a svému účelu sloužila téměř sto let. Dnes tu najdete například bowling bar a restauraci, fitness centrum, střelnici, lezeckou a boulderingovou stěnu či solnou jeskyni.

Centrum Walzel v Meziměstí na Broumovsku nabídne v sobotu 22. října Dýňové slavnosti.

Jednou z akcí pořádaných ve Walzelovce jsou Dýňové slavnosti v sobotu 22. října. Česká vás speciální dýňové menu a vaření z dýní přímo na místě, výstava a degustace různých dýňových odrůd vypěstovaných členy spolku Dýně pro broumovské tchýně, malování dýní pro děti, dýňové fotografické portréty, trh s dýňovými semínky, plody a pěstitelskými poznatky i pivní speciál pro tatínky.

Sladký podzim s čokoládou

Galerie Harfa v Praze bude opět hostit Čokoládový festival. Akce od pátku 21. října do neděle 23. října je jedinečnou událostí pro všechny milovníky čokolády a cukrovinek, kteří mají chuť se pobavit, skvěle si pochutnat, přiučit se vaření s čokoládou a ochutnat rozmanité lahůdky od bonbonů přes vafle až po čokoládové pivo. Otevřeno je v pátek od 14 do 18 hodin, v sobotu od 10 do 18 hodin a v neděli od 10 do 16 hodin, vstup je zdarma.

Gastronomické akce pod širým nebem na podzim končí, zato přichází doba čokoládových festivalů.

Harfa ČokoFest je zároveň neklamným signálem, že přicházejí sychravé podzimní dny a gastronomickým akcím pod širým nebem je až na výjimky konec. To se ovšem nedá říct o čokoládových festivalech; jejich další zastávkou bude Čokoládový festival od 28. do 30. října na Výstavišti v Českých Budějovicích a Čokoládový festival od 11. do 13. listopadu v Kulturním domě Peklo v Plzni.

Festival pouličního jídla v Plzni

DEPO2015 je areál s industriální historií, který vznikl loni v rámci loňského projektu Plzeň – Evropské hlavní město kultury. Jednou z řady akcí je DEPO Street Food Market, který zaplní areál lákavými vůněmi lahůdek z bister a food trucků s rychlým a chutným jídlem v pátek 28. října. Festival pouličního jídla se tentokrát zaměří na období první republiky a vedle domácích jídel našich prababiček nabídne také jídla mezinárodní kuchyně. Vstup je zdarma, začíná se v 10 hodin dopoledne.

Roh hojnosti v Centru Eden na Vysočině

Plzeňský areál DEPO2015 zaplní na konci října Street Food Market a lákavé vůně lahůdek z bister a food trucků.

Centrum Eden v Bystřici nad Pernštejnem je rájem interaktivní zábavy a poznání pro celou rodinu. Během roku se tu pořádá řada akcí, k tradičním kratochvílím patří podzimní Roh hojnosti.

O víkendu 29. a 30. října bude k ochutnání všechno, co se na Vysočině v minulých měsících vypěstovalo a urodilo – čerstvé delikatesy z podzimní sklizně, ryby, zvěřina, šneci, šunky, sýry, dýňové pivo z Edenu a speciály z malých pivovarů, skvělá vína i degustační menu vybraných restaurací. V programu nechybí soutěže, hry, atraktivní Hubertova jízda a další zábava pro malé i velké.