Vrak lodi, socha Krista. Podívejte se na jedinečné mapy mořského dna

Korály pokrytá socha Krista u floridských ostrovů, vrak lodi u karibského ostrova Aruba nebo velmi ohrožený Velký bariérový útes v Austrálii. To všechno je vidět v detailním rozlišení a s možností přiblížení z pohodlí domova na vlastním počítači.

Google ve spolupráci s jednou z největších pojišťoven na světě Catlin mapují nejzajímavější části mořského dna. Konkrétně nejohroženější korálové útesy na světě.

A dělá se to podobným způsobem, jako se fotily ulice. Fotoaparáty pro pořizování 360° panoramatických záběrů jsou zavřeny ve speciální schránce o velikosti basketbalového míče, kterou pohání malý motor. Potápěči mají stroj připevněný k pasu. Během hodinového ponoru pak pořídí fotky z oblasti 20x větší, než by zvládly běžné fotoaparáty ve vodotěsné schránce.

Cílem projektu, který začal v roce 2012, je zaznamenat citlivý a zranitelný ekosystém a propagovat ochranu této přírody. Dosud potápěči pořídili přes 400 tisíc snímků.

V půlce srpna specialisté dokončili focení přísně chráněné oblasti ostrůvků Florida Keys. V ohromujícím detailu přitom nasnímali bronzovou sochu Ježíše Krista, která byla záměrně umístěná na dno v roce 1965. Je to jedna z mnoha kopií italské sochy zvané Kristus v propasti. Italský sochař Guido Galletti ji v 50. letech vytvořil na památku prvního italského potápěče s výbavou. Rozevřená náruč Ježíšova jakoby nabízela požehnání a smír.



Socha stojí v oblasti Florida Keys National Marine Sanctuary, což je třetí největší korálový útes na světě. Odhaduje se, že na něm žije přes šest tisíc druhů mořských živočichů.

Před Floridou odborní potápěči nafotili australský Velký bariérový útes, pestré ekosystémy na Havaji a Filipínách a podmořské hory na Galapágách.





Snímky ve vysokém rozlišení jsou teď k vidění i na internetu, konkrétně na stránce catlinseaviewsurvey.com. Časem budou i součástí map Googlu.

Vědci tvrdí, že 40 procent korálů na světě bylo zničeno za posledních 30 let, kvůli znečištění, destruktivnímu rybaření a klimatickým změnám. Jestli to bude tímto tempem pokračovat dál, ohrozí to živobytí 500 milionů lidí.