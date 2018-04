Podunají: kolo, víno, pohoda...

Kraj kolem Vídně táhnoucí se podél druhé nejdelší evropské řeky oplývá nádhernou přírodou. Rozsáhlé nížiny se tu střídají se zelenými kopci posetými vinicemi.

Rakousko je vyhlášeno propracovanou sítí cyklostezek. Na rozdíl od našich zeměpisných šířek, kde zřízení cyklostezky spočívá povětšínou v instalaci směrovek a infotabulek třeba i na hlavní silniční tah městem, je rakouská cyklostezka ke "kolařům" přívětivá a velmi často i asfaltová.

Celkem v největší rakouské spolkové zemi Niederösterreich (Dolní Rakousko)napočítáme více než 7.900 kilometrů cyklostezek nejrozmanitějších profilů. Od těch vyloženě výletních, až po "bikerské". Do pedálů tak naskočíte na západním konci Rakouska a slézt můžete třeba až v Maďarsku.

Jedna z hlavních cyklostezek vede podél celého dolnorakouského úseku Dunaje. Můžete si dokonce vybrat, po kterém břehu této 258 kilometrů dlouhé trasy pojedete, v některých usecích je značena po obou stranách řeky.

Jízdou na kole se přitom rozhodně nezadýcháte. Nejnamáhavější je ve zdraví přežít ochutnávku vína na jedné z mnoha vinic, nebo také lehce perlivého alkoholického moštu (6-7 % alkoholu) v západním cípu regionu pojmenovaném Mostviertel.

Podunajím na kole

HRAD V DÜRNSTEINU

Za návštěvu stojí rozhodně Dürnstein, město, které při cestě podél Dunaje nelze minout. Trůní nad řekou a "hlídá" jednu z jejích zátočin. Jeho největší atrakce? Zřícenina hradu, který dal městu jméno. Před 800 lety se stal na nějaký čas vězením anglického krále Richarda Lví Srdce. Místní průvodce tuto historickou událost popisuje asi takto: "...nebyl tam přímo vězněn, jenom nemohl odjet." Za shlédnutí stojí i bývalý barokní klášter, jehož modrobílou věž je vidět už zdaleka.

NEJVĚTŠÍ BENEDIKTINSKÝ KLÁŠTER V EVROPĚ

Odvážíte-li se kousek dál od řeky, můžete v kopcích najít starobylé město Melk. Vzpomínáte na Adsona z Melku, jednoho z hlavních protagonistů románu Jméno růže od Umberta Eca?

Už kvůli hrdinovi historického "akčňáku" by bylo škoda město nevidět, barokní klášter v Melku je totiž největším benediktinským klášterem v Evropě. Za svými zdmi ukrývá knihovnu se 100.000 svazky a 1.200 středověkými rukopisy.

DOST HISTORIE, HURÁ ZA VÍNEM

Vínem Podunají doslova žije. Nejlépe zachutná pod širým nebem při posezení na některé z venkovních teras sklípků, vináren a vinoték na 830 km dlouhé vinné stezce. Poutníka provede městy i vesnicemi tak, aby mu nevyschlo v hrdle a zároveň shlédl vše důležité. Podél Dunaje se rozkládá šest z celkem osmi dolnorakouských vinařských oblastí, k ochutnávání je toho tedy při pohledu na řeku víc než dost.

Víno a kolo je hlavní motto většiny výprav do podunajských končin. Zapomenout však nesmíme ani na dobré jidlo. Dolnorakouskou specialitou, kterou umí místní připravit na milion způsobů, je chřest.

KREMŽSKÁ HOŘČICE

Sil ubývá, chutě vín už se pletou na jazyku, stejně jako nohy a k návštěvě ještě láká Krems (Křemže), kde se zrodila světoznámá kremžská hořčice. Jedno z nejstarších rakouských měst je od roku 2000 zařazené na seznam světového kulturního dědictví UNESCO.

Tisícíleté město (první zmínky pocházejí z roku 995) nesmí vynechat žádný z milovníků architektury. Nádherné měšťanské domy, kostely a pěší zona, která zabírá celé centrum, stojí za vidění. Poklidná atmosféra s ulicemi plnými lidí trochu připomíná lázeňské město.

Bývalý gotický kostel s dominikanským klášterem svou impozantností přitáhne pozornost i přesto, že stojí tak trochu stranou hlavního dění.

Nejen u nás ale dostávaly v minulých letech kostely "na frak". Ten kremžský byl ještě nedávno rozdělen na dvě patra a část z něj byla využívána jako hasičská zbrojnice. Místní průvodce zavzpomíná i na to jak do "kostela" chodil na filmy. Jeden čas zde totiž bylo také kino. Nyní do něj míří především turisté za expozicí o tisíciletí města Křemže.

Když zbyde ještě chvíle času, není od věci navštívit i dvojče Kremsu, město Stein. To kdysi vzkvétalo více než Krems, postupem doby se ale karta obrátila.

MOSTVIERTEL - OVOCNÁ ZAHRADA

Oblast s hlavním městem St.Pölten je pravou zemí moštu. Z hrušek ale místní umí nejen mošt. Jako "tečku" po podařeném obědě vám naservírují lahodnou pálenku. Naladila vás pozitivně vinná stezka? Tak zkuste i moštovou, je 210 kilometrů dlouhá a provede vás Mostviertelem křížem krážem.