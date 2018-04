Konec války loktů v letadle. Nová područka slouží dvěma pasažérům

15:22 , aktualizováno 15:22

Určitě to ze svých cest znáte. Sedíte v letadle, vtěsnaní do sedadla, a máte intenzivní pocit, že by se vám ulevilo jedině tehdy, kdybyste si mohli položit paži na područku. Tu už ale zabral soused. Přetahovanou o to, kdo si opře loket, by mohla ukončit nová područka pro dvě osoby.