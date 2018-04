Podnikatelé: Sezona je tragická

Letní sezonu začínají pomalu pohřbívat majitelé a provozovatelé koupališť. Pokud nezpřístupnili bazény už v červnu, o prázdninách k nim nezavítali téměř žádní návštěvníci. Přestože ještě poslední naději upínají k lepšímu počasí v srpnu, se zisky už nikdo nepočítá. "Alespoň patnáct krásných dnů a návštěvnost osm set až tisíc lidí. To by nula od nuly pošla, a byl by to úspěch. Věřím, že lidé by přišli, koupaliště je nově opravené, voda je špičková. Ale už si nedělám naděje, že bude ještě hezky. Zatím je to opravdu tragédie," posteskl si Stanislav Zlámal, jednatel společnosti, která provozuje koupaliště v Rožnově pod Radhoštěm. Od prvního července, kdy skončila rozsáhlá rekonstrukce koupaliště, bylo otevřeno čtyři dny. "To ale ještě byla tržba minimální a lidí málo. Teď máme zavřeno vlastně pořád, vůbec nikdo sem nepřijde," dodal. Obyvatele a návštěvníky Rožnova neláká ke koupání dokonce ani vyhřívaný bazén v místním kempu. Nebýt ubytovaných turistů, zůstával by stále prázdný. "Přestože je v něm příjemně teplá voda, už tři týdny víceméně bazén stojí. My jsme ale rádi, že alespoň přestalo pršet, takže jsme nepřišli o ubytované hosty. S návštěvností turistů to špatně nevypadá, už mezi nimi ani nepanuje tak špatná nálada jako v období, kdy pršelo," uvedl vedoucí Campingu Rožnov Miroslav Hrabal. Veškerý optimismus ztratili provozovatelé koupališť i na jihu regionu. Tak špatnou návštěvnost už mnozí dlouho nepamatují. "Červen vypadal velmi nadějně, všechny zisky jsme ale investovali na červenec, takže máme sice plné boxy zmrzliny, ale tržby nulové. Ani hezký srpen už moc nepomůže, bývá tradičně slabší, ani předpověď počasí není zrovna příznivá," řekla Zdeňka Hábová z koupaliště Kámen v Ostrožské Nové Vsi. Stejně bídně si stojí i koupaliště v Kunovicích. "Polovina prázdnin je už pryč a jestli jsme měli pět nebo šest normálních návštěvních dnů, tak je to hodně. Chodí sem alespoň lidé z kempu a někdy se koupou místní děti. Ještě pořád věřím, že se to v srpnu zlepší. Pokud ne, budeme všichni lízat neprodané nanuky až do zimy," podotkl lakonicky provozovatel Miroslav Pavlíček. Jedinou výhodou je podle některých alespoň stále počasí, byť vůbec není příznivé. Malé bazény mohou zůstat vypuštěné a jejich údržba nic nestojí. "Malá koupaliště nejsou výdělečná nikdy. Teď aspoň nemusíme platit náklady spojené s údržbou a čistěním vody. Bazén jsme vypustili. Kdykoli jej bez problémů napustíme vodou z Bečvy, netrvá to ani dlouho, tak půldruhého dne," vysvětlil správce koupaliště ve Velkých Karlovicích Jan Drozd.