Podmořský ráj na ostrově Phi Phi

První den ráno vyspáváme, už dvě noci jsme vlastně pořádně nespali, a tak si to teď trochu vynahrazujeme. Spíme jen nalehko bez přikrývky - ve tři ráno je tady totiž asi jako u nás v poledne v létě na sluníčku.

Elektřina funguje jen pár hodin večer, telefon vůbec ne, a ze sprch teče naředěná pravá mořská - prostě romantika. Jedinou neslanou vodu je tady možné potkat v PET lahvích.

Odpoledne šnorchlujeme. Fotíme a natáčíme si úchvatné barvy korálového života pod vodou. Po více než třech hodinách chceme vylézt z vody, ale ještě se tam rádi vracíme. Jako úkryt před deštěm je teplé moře úplně ideální. Byl to jeden z mála dešťů během naší výpravy, a přesto trval jen chvilku.

Suchozemský život ve "village"

Jedinému městečku na zhruba 6 km dlouhém ostrově se říká "village". Je zde několik top hotýlků i bungalovy pro šetřivější. Všude kolem jsou v bambusových chýších namačkány hospůdky, prodejny suvenýrů, masážní i tetovací salony, boxerský ring a samozřejmě potápěčské základny. Nabídka je ohromná a inzerované lokality obdobné. Některé základny jsou v rukách domorodců, ale hodně jsou tu zastoupeny i národy evropské. Všude jsou poutače na zítřejší ponor, případně na několikadenní safari.

Vybíráme základnu, kde náš slovanský jazyk nepůsobí nijak cize. Majitel je usměvavý oplácaný Polák. Konečná dohoda zní čtyři dny potápění plus pátý den zdarma. V základní ceně se automaticky rozumí zapůjčení olov a lahve. Ostatní potápěčský materiál je možné si půjčit. Tady a většinou i kdekoliv jinde používají hliníkové lahve s kostkou. Automatika je tedy potřeba se třmenem, popřípadě je nutné použít redukci.

První ponor na Phi Phi dáváme ze břehu. Místo, které je na mapě ostrova označeno jako "Shark point" a kde se přibližně v pět odpoledne pár metrů od písečné pláže jednometroví žraloci opravdu prohánějí. Jsme tak unešeni podvodním světem, že plaveme pořád dál. Z nočního ponoru, kde jsme viděli ohromného poustevníka, kraba, kanice, spousty dalších ryb a velké množství korálů, se vracíme po hladině jen s rezervou v lahvi a s vybitými bateriemi.

Asi nejzvláštnější pro Evropana je, že na celém ostrově není jediné auto, žádná silnice a o rozumné cestě by se dalo s úspěchem pochybovat. Dá se tady chodit po pláži - když je odliv, nebo džunglí - za světla, a poslední možnost je boat taxi - ty ale za vekého odlivu nefungují.

Normální potápěčský den

Ráno vstát není žádný problém. V bungalovech z banánového listí, ač řádně větraných všudypřítomnými netěsnostmi, je po východu slunce nedýchatelno. Je libo před ponorem dobrou snídani? Nabídka je ohromná. Je možné posnídat thajské nudle, rýži s dary moře, pečené kuře nebo jen toust a jogurt. Vše už je přizpůsobeno mlsnému jazýčku jakkoliv zhýčkaného faranga (bílý turista).

Na sraz jsme samozřejmě jeli boat taxíkem. První ponor jsme začali u dvou ostrůvků, měl být mezi nimi proud... a taky byl.

Beru s sebou prázdný "case" na kameru a jdeme ho vyzkoušet do 33 m. Je tam málo světla a studená voda. Potápím se bez neoprenu pouze v tenké vrstvě licry. Pojem studená voda může být zavádějící: na hladině má i přes 30 stupňů, do 15 m hloubky vyhřátá kolem 27 a v hloubce je studená – pod 20 stupňů ale neklesla nikde. Vracíme se tedy do 14 m, obeplouváme ostrov, proplouváme vysoké úzké trhliny ve skále. Cestou potkáváme murénu, perutýny, velké kanice, barakudu a hejna korálových ryb. Ponor byl nádherný a v "kejsu" na kameru je sucho.

Mělké dno plné útesů, jeskyněk a zákoutí porostlých korály se spoustou ryb je úžasné. Na druhém dnešním ponoru je bohužel relativně špatná viditelnost. Místní tvrdí, že je to velkým přílivem a odlivem. Na vině je ale zřejmě i dosud nedořešený problém pohybu rybářských lodí po mořích národního parku.

Setkání s jedovatým hadem

Byl jsem upozorněn na prudce jedovatého hada. Jeho pruhované tělo vypadalo na obrázku tajemně. Obavy z kousnutí jsem zaháněl rozumem a ve skrytu duše si přál ho aspoň na chvilku spatřit. Přání se mi vyplnilo asi v 15 metrech.

Polední sluníčko zářilo skrz masy vody a vše házelo tajemné stíny na mořském dně. Tenký proužek proběhl přímo pode mnou. Vystoupil jsem o metr výš a pak ho spatřil. Lehce se mi rozbušilo srdce a mačkám "play" na kameře. Je velmi plachý a tak už jen vidím jeho drobné tělo mizet ve skalní puklině. Od místních lidí se dozvídám, že tento opravdu prudce jedovatý had má tlamičku tak malou, že může prokousnout kůži pouze mezi prsty.

Jednodenní pěšárna

Jeden den pauzy mezi ponory jsem se rozhodl neproležet na rozpáleném písku, ale jít do nitra ostrova. Vyzbrojil jsem se klackem na plašení hadů a vyrazil do džungle. Občas mě vystrašila šustivá ještěrka, a nepotkal jsem ani žádného pořádného pavouka. Moje vysněná cesta končí před neproniknutelnou hradbou bambusového houští... pokorně proto sestupuju dolů k moři a dlouze se oddávám blahodárné koupeli.

Mezitím mě zlákala další varianta výletu po skalách na pobřeží. Než jsem se ale rozhoupal opustit příjemné pohupování mořských vln, propásl jsem možnost jít relativně suchou nohou. Vlny tříštící se o skaliska při plném přílivu mě zase zahnaly zpátky.

Nezdar z naplánovaných výletů jsem nakonec zapil několika banánovými šejky v bambusové hospůdce.

KOLIK CO STOJÍ Ubytování na Phi Phi lze sehnat už od 150 bahtů na noc pro dvě osoby. My jsme za tu cenu spali v malinkém bambusovém bungalovu zhruba 2x2 m. V přepočtu na koruny je to zhruba 105 Kč.

(1 thajský baht =0,70 Kč)



Nejlevnější ubytování najdete na Long Beach



Potápění: za jeden den s dvěma ponory zaplatíte od 1600 bahtů, my jsme v této ceně měli i půjčovné. Letenka:

seženete bez potíží od 17.500, při troše štěstí i trochu levněji

Plavání se žraloky

Po jednodenní pauze jsme vyrazili na Shark Point (žraločí místo). Už jsem se tam hrozně těšil. Hned po zanoření potkáváme prvního žraloka. Hezky líně se povaloval na písku mezi skalisky. S velkým respektem ho obeplouváme v uctivé vzdálenosti. Nelíbilo se mu to a tak se pomalu nadnesl a ladně odplul.

Shark point u ostrova Phi Phi (na hodně jiných místech jsou Shark Pointy a vypadají naprosto odlišně) je taková skalka vyrůstající z písečného dna. Právě o tuto nerovnost si spousta rybářů roztrhala své sítě a dnes se tomuto místu zdaleka vyhýbají. A protože tu nejsou rybáři, tak je tu dost potravy právě pro tyto svižné predátory.

Obeplouváme výčnělky a hejna ryb jsou tady obzvláště početná. Po chvíli potkáváme dalšího žraloka a pak ještě dva, co plavali bok po boku. Všechno jsou to drobečci přes dva metry, ale tváří se přítulně. Když nám všem zbývala asi rezerva, tak jsem uviděli ještě jednoho. Přiblížili jsme se k němu zezadu, asi nás nezpozoroval. Když už jsme byli na dosah, tak už nám to nedalo a pohladili jsme ho.

Všechno je jinak...

V dalších dnech jsem viděl další až třímetrové žraloky, želvy, rejnoky a hejna korálových ryb. Jen manty ne a ne spatřit. Lákavé videozáznamy snad každé místní potápěčské základny vám ukazují neuvěřitelně průzračnou vodu, ohromné žraloky, nekončící hejna ryb a kromě jiného i mnohačetné seskupení mant.

Když potom večer pod hvězdami přemýšlíte o své smůle, že týden před vámi byla lepší viditelnost, že zrovna vy musíte minout ty nejkrásnější ryby, že před týdnem bylo tepleji nebo snad snesitelněji a... Po pár sklenkách "thajské" whisky, kdy už všichni mluví jen a jen čistou pravdu, se mi dostává vysvětlení: "Reklamní podvodní záběry nejsou odsud nebo jsou hodně staré nebo měl super štěstí na které čekal mnoho let. Minulý týden tady bylo stejně nesnesitelné horko jako teď. A viditelnost? Ta je vždycky o náhodě..."

Na Phi Phi bylo krásně a všem to doporučuji. Že je to tady jiné než před pár lety? Nevadí. Čechy byla dříve také jiné a pořád jsou krásné. Potápějte se, choďte po horách a smějte se – dokud je kde.