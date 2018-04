Podmínky na Zadově je možné zjistit na internetu

"Je to ku prospěchu celého regionu. Lidé se nebudou bát objednat si ubytování ve zdejších penzionech, když budou vědět, že se tu dá lyžovat celou zimu," hodnotí ředitel areálu Zdeněk Střeleček.

Zadovské kopce nabízejí sjezdovky v celkové délce šesti kilometrů se sedmi vleky a jednou lanovkou, které jsou schopny na vrchol přepravit za hodinu dohromady 3500 osob. Kdo nebude mít dost lyžování za celý den, může využít nabídku večerního lyžování na malém vleku na Kobyle od 18 do 21 hodin. V areálu funguje lyžařská škola pro začátečníky i pokročilé, nabídnout své služby jsou připraveni i instruktoři snowboardu. Jedna lekce v délce dvě a půl hodiny vyjde na 350 korun.

Lyžařský areál zároveň upravuje zhruba osmdesát kilometrů běžeckých stop vedoucích na Horskou Kvildu, Kvildu, Prameny Vltavy, Černou Horu, Březník, Filipovu Huť a zpět. Nedaleko hlavního areálu se mohou lyžaři ještě vydat na soukromý vlek u Horejšů, kde je v provozu třísetmetrová sjezdovka. Sjezdovka v nedalekých Nových Hutích, patřící také pod lyžařský areál, nabízí 1050 metrů dlouhou trasu, vedle ní fungují ještě 600 metrů dlouhá sjezdovka Jiřího Vojty a poloviční sjezdovka u Střediska volného času.



SJEZDOVKY



Kobyla



1 jízda - dospělí 40,-Kč - děti 30,-Kč



dopolední permanentka (do 13 hod) - dospělí 220,Kč - děti 160,Kč



odpolední permanentka (od 11 hod) - dospělí 280,Kč - děti 190,Kč (od 12 hod) - dospělí 250,Kč - děti 170,Kč (od 13 hod) - dospělí 220,Kč - děti 150,Kč (od 14 hod) - dospělí 180,Kč - děti 120,Kč



celodenní permanentka - dospělí 310,Kč - děti 210,Kč



Churáňov



1 jízda - dospělí 40,Kč - děti 30,Kč



dopolední permanentka (do 13 hod) - dospělí 220,Kč - děti 160,Kč



odpolední permanentka (od 11 hod) - dospělí 280,Kč - děti 190,Kč (od 12 hod) - dospělí 250,Kč - děti 170,Kč (od 13 hod) - dospělí 220,Kč - děti 150,Kč (od 14 hod) - dospělí 180,Kč - děti 120,Kč



celodenní permanentka - dospělí 310,Kč - děti 210,Kč



Nové Hutě



1 jízda - dospělí 35,Kč - děti 25,Kč



dopolední permanentka (do 13 hod) - dospělí 160,Kč - děti 110,Kč



odpolední permanentka (od 11 hod) - dospělí 210,Kč - děti 140,Kč (od 12 hod) - dospělí 190,Kč - děti 120,Kč (od 13 hod) - dospělí 160,Kč - děti 100,Kč (od 14 hod) - dospělí 120,Kč - děti 80,Kč



celodenní permanentka - dospělí 250,Kč - děti 160,Kč



Tyto ceny platí v areálu v hlavní sezoně, která začíná 25. prosince a končí 17. března. V ostatních dnech jsou ceny asi o čtvrtinu levnější.



BĚŽECKÉ TRATĚ



* Zadov - Zlatá Studna - Zhúří: 10 km



* Zadov - Zlatá Studna - Horní Kvilda: 7 km



* Zadov - Horská Kvilda - Kvilda - Prameny Vltavy - Bučina - Kvilda a zpět Zadov: 35 km



* Zadov - Horská Kvilda - Prameny Vltavy - Černá hora - Březník - Modrava - Ptačí nádrž - Filipova Huť - Horská Kvilda - Zadov: 60 km



* Zadov - Pláně - Nové Hutě: 8 km



* Nové Hutě - Šindlov - Alpská vyhlídka: 8 km



* Zadov - Roviny - Popelná - Losenické údolí - Zadov: 15 km



* Nové Hutě - Šindlov - Borová Lada: 8 km



* Nové Hutě - Svinná Lada - Borová Lada: 6 km



ZADOV



Počet lanovek/vleků: 1/7

Přepravní kapacita: 3500 os/h

Zasněžování: 2 km

Celková délka tratí: 6 km

Nadm. výška: 890-1120 m

Obtížnost tratí: lehká, středně těžká



NOVÉ HUTĚ



Počet lanovek/vleků: 0/5

Přepravní kapacita: 2000 os/h

Zasněžování: 0 km

Celková délka tratí: 2,5 km

Nadm. výška: 1000-1140 m

Obtížnost tratí: lehká, středně těžká





KDY NA ZADOV?

19. - 20. ledna jsou na pořadu na Kobyle regionální závody ve snowboardu. V sobotu se jede boardercross, v neděli se skáče dirty jump

20. ledna pokračuje Župní přebor v běhu na lyžích, tentokrát budou závodit štafety

2. února se běží už třiapadesátý ročník "Stašské patnáctky."

9. - 10. února bude patřit lyžařský areál musherům a závodům psích spřežení

16. února pořádá vimperský Ski klub Šumava závody v běhu na lyžích Skate cup

17. února vyrazí na trať účastníci XVII. ročníku Šumavského maratonu v běhu na lyžích klasickou metodou

2. - 3. března se uskuteční Mistrovství České republiky žactva

9. března pořádá Lyžařský oddíl Stachy Jarní běh