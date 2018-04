Podmínky k lyžování na západě Čech nejsou zcela ideální

ŠUMAVA

Teploty se pohybují pod bodem mrazu okolo pěti až deseti stupňů Celsia. Ve Sportovním areálu na Špičáku (0186/697567) jsou v provozu všechny vleky. "Na sjezdovce jedna a dva leží deset centimetrů sněhu. Sjezdovky se strojově neupravují a jsou obtížně sjízdné. Na sjezdovce tři leží třicet centimetrů a na sjezdovce pět a půl metru technického sněhu. Lyžování na nich je pěkné," uvedl Josef Treml ze Sportovního areálu na Špičáku. V provozu je i většina dalších vleků na Špičáku i v Železné Rudě. Kvůli nedostatku sněhu nejezdí vlek na Pancíři. Ostatní vleky jsou v provozu podle zájmu lyžařů. Příznivé podmínky ke sjezdovému i běžeckému lyžování nabízí německý Javor, kde leží zhruba třicet centimetrů sněhu. Podrobné a aktuální údaje poskytne Informační středisko v Železné Rudě (0186/697033), které zároveň poradí i s hledáním ubytování na Železnorudsku, které se dá ve vybraných ubytovacích zařízeních i bez předchozího zamluvení ještě sehnat. Stejné podmínky k ubytování panují v jižnější části Šumavy v okolí Prášil, Srní a Modravy. Běžecké stopy se nikde čerstvě neupravují. Stopy jsou přemrzlé. "Lyžování je poměrně nebezpečné hlavně při prudkých sjezdech," varuje před rychlou jízdou na běžkách Karel Žlábek z prášilského informačního střediska (0187/589014). Podobně stopy vypadají i na Železnorudsku. Aktuální informace o upravovaných běžeckých stopách i množství sněhu na Šumavě lze získat na internetové adrese Národního parku Šumava www.npsumava.cz. (odkaz-aktuální stav lyžařských tras) Železná Ruda: Strojově je upravena trasa Železná Ruda-Medvědí jámy přes Polom na Hůrku-Ašerlák-Gerlovu Huť-Hofmanky-Pancíř-Můstek-Prenet a Suché studánky. Prášily: Strojově upraven je okruh z obce na Poledník a trasa přes Gsenget k jezeru Laka a na bývalou Hůrku, kde navazuje na stopy na Železnorudsku. Zmíněná trasa však není upravena do okruhu, neboť chybí sníh. Strojově upraven je i tříkilometrový úsek na louce U hlásky u Prášil. Srní: V okolí obce zatím není tak velké množství sněhu, aby se upravovaly všechny trasy. Oblast je nicméně napojena na trasy na Poledník a na Modravu, kde je sněhu dostatek. Modrava: Upravena je trasa na Březník, z Horské Kvildy na Filipovu Huť, Ptačí nádrž, Černou horu a Kvildu.

KRUŠNÉ HORY

Boží Dar nabízí svezení v areálu Novako, nad hotelem Praha. "V provozu jsou již všechny vleky na Neklidu, kde bylo v pondělí zataženo a drobně sněžilo," sdělila Alena Řehořová z božídarského infocentra. Vlek jezdí v Nových Hamrech s přibližně deseti centimetry sněhu. Klínovec nabízí svezení na všech sjezdovkách, kde jsou v provozu všechny vleky. Lyžaře tu čeká třiceti centimetrová vrstva sněhu. Ze všech tří lyžařských areálů v Perninku si mohou vybrat zájemci o lyžování v této krušnohorské obci. Po vytočení čísla ašského lyžařského areálu 0166/525763 lze zjistit, že vleky zde pojedou v úterý odpoledne od 14 do 17 hodin a večer pak od 17 do dvaceti hodin. Smutnou zprávu pro zájemce o lyžování v Kraslicích hlásí Adéla Juricová z tamního infocentra. "V Kraslicích jezdit nelze, po oblevě zde zůstala jen nesouvislá vrstva namrzlého sněhu," posteskla si Juricová. Oproti tomu ve výše položené Bublavě je vlek k dispozici. "Běžecké stopy jsou upraveny v celém centrálním Krušnohoří včetně Krušnohorské magistrály, okolí Perninku a stop vedoucích do Německa. Lyžovat tak lze na více než šedesáti kilometrech stop," uvedla Řehořová.

SLAVKOVSKÝ LES

Upravené stopy čekají i na návštěvníky mariánskolázeňského golfového areálu. V lázních lze i lyžovat. "Vlek pojede od pondělí do čtvrtka od 18.30 do 21 hodin, od pátku do neděle pak vždy od čtrnácti do jednadvaceti hodin, v případě většího zájmu i déle," informoval Vladimír Černý z Mariánských Lázní.

