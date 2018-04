Podluží chystá proměnu areálu

Sněhová děla, umělé osvětlení a nová rolba přibudou v této lyžařské sezoně ve Šluknovském výběžku na Děčínsku. Horní Podluží, obec na severní straně Lužických hor, se totiž rozhodla modernizovat svůj areál zimních sportů a lidem nabídnout i velmi atraktivní večerní lyžování, navíc na dostatečně vysoké sněhové pokrývce. Novinky na dvou zdejších, půl kilometru dlouhých sjezdovkách by místní chtěli představit ještě do Vánoc. "Kromě běžného provozu počítáme s každodenním lyžováním při umělém osvětlení od čtyř až pěti hodin odpoledne do osmi večer," uvedl starosta Horního Podluží Karel Kopecký. Cena lístku se podle něj nezmění nijak výrazně. "Počítáme, že jedna jízda bude dospělého stát sedm až osm korun, dítě o dvě koruny méně. Loni jsme měli časové permanentky, což z našeho pohledu nebylo nejideálnější. Potřebovali bychom najít vhodnější řešení, abychom nešidili sebe ani lyžaře," sdělil Kopecký. Tomu by měl napomoci nový odbavovací systém, do nějž chce obec investovat ale až napřesrok. V současnosti v Horním Podluží horečně dokončují poslední práce na rozvodech vody pro zasněžování a elektroinstalaci. Během čtrnácti dnů by měli získat repasovanou rolbu z Rakouska. Vylepšování areálu však tímto rokem nekončí, v Horním Podluží mají i plány na další rok. Má přibýt parkoviště, bufet a již zmiňovaný odbavovací systém, obec uvažuje i o nových či repasovaných vlecích. Hlavní změnou však bude prodloužení zdejších sjezdovek o sto metrů. Neovlivní tento záměr současný trend, kdy se sjezdové lyžování například v Jeseníkách omezuje na úkor ochrany přírody? "Jednali jsme o tom s lesy a se správou Chráněné krajinné oblasti Lužické hory a ti v tom nevidí problém. V místě je totiž jenom smrkový porost. Kdyby tam byly duby nebo buky, měli bychom asi velké potíže," dodává starosta. Do letošní modernizace sjezdovek obec investovala tři miliony korun. Dva z toho jí dal stát, zbytek pochází z obecní kasy.