Podle průvodce jsou britské hotely předražené

19:37 , aktualizováno 19:37

Britské hotely jsou často předražené a neposkytují odpovídající úroveň služeb ve srovnání s podobnými zařízeními ve světě. Uvádí se to v cestovním průvodci Which? Hotel Guide 2002, který byl dnes zveřejněn v Londýně. Britské hotely jsou nejdražší v Evropě v každé cenové hladině, dokonce i v porovnání se zeměmi jako Švédsko nebo Švýcarsko, které bývají tradičně považovány za drahé země. "Hoteliéři by se měli dobře podívat na to, co nabízejí. Jejich standardy neodpovídají očekávání lidí a to se musí změnit," říká jeden z vydavatelů turistického průvodce Kim Winter.