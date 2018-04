Podívejte se na 15 nejkrásnějších pláží v Čechách i na Moravě

1. Barbora u Teplic: čistá voda celou sezonu



K oblíbeným koupalištím na severu Čech patří vodní nádrž Barbora v Oldřichově. Nabízí se tu příjemné koupání a hezké pláže. Deku si můžete rozložit na udržovaném travnatém břehu, který přechází v písečnou pláž. Měří 800 metrů a vejde se sem skoro dva tisíce lidí. Voda je tak čistá, že v některých místech dohlédnete i do šestimetrové hloubky.

"Koupání je tady parádní po celé léto. Nepamatuji si, že by se voda někdy zkazila," říká David Pechar, který sem každý rok jezdí z Teplic. Kvalitu vody tu pravidelně kontrolují. Atmosféru zatopenému stejnojmennému povrchovému dolu dodává pás Krušných hor semknutých kolem.

Barbora u Teplic je rájem potápěčů

Na zdejších plážích vám dovolená rychle uteče: na pětašedesáti hektarech vodní plochy se dá surfovat, provozovat jachting, je tu půjčovna loděk a skútrů. Nedaleko je i golfové hřiště, kurty na beachvolejbal, potápěčská základna (voda je na některých

místech hluboká kolem šedesáti metrů), dá se tu rybařit, vyzkoušet tu můžete i bungee jumping nebo si půjčit loďku.

Nechybí několik občerstvení, dětské hřiště, dokonce ani nudistická pláž.

U jezera je i autokemp, kde se dá stanovat.

Vstupné do areálu: 25 Kč

2. Stříbrné jezero je rájem Opavanů



Stříbrné jezero, nejpopulárnější rekreační oblast v Opavě, vzniklo na místě bývalého lomu, ve kterém se až do šedesátých let těžil sádrovec. Po skončení těžby byl důl zatopen vodou a vybudovaly se tu pláže s pozvolným vstupem do vody. Stříbrné jezero si oblíbili nejenom milovníci koupání, ale i rybáři, a dokonce naturisté.

Pláže jsou tu většinou travnaté (tráva se pravidelně seče) i písčité, vstup do vody je pozvolný a voda zůstává dlouho čistá. A to i v parném létě. Nejenom proto se jezeru říká "stříbrné". Název vznikl podle blýskajících se stříbrošedých krystalů sádrovce, které jsou vidět na dně.

Stříbrné jezero v Opavě

Nechybí zde parkoviště, toalety, hřiště na volejbal, malé občerstvení ani restaurace. Není to žádný akvapark, ale příjemné místo, kam vyrazit za koupáním.

Plocha jezera dnes zabírá přibližně 6,6 hektaru, je dlouhé skoro 600 metrů, maximální šířka dosahuje 200 metrů. Nadmořská výška vodní hladiny je 250 metrů, přitom jezero je na některých místech hluboké i patnáct metrů, jinde vás naopak překvapí mělkostí.

Na jezeře pravidelně hnízdí kachny, které děti chodí s oblibou krmit.

Vstupné: zdarma

Info: www.opava-city.cz

3. Kristýna s výhledem na Lužické hory



Ožila také Kristýna, oblíbené koupaliště u městečka Hrádek nad Nisou nedaleko polských hranic. Čtrnáctihektarový rybník se pyšní velkou a čistou písčitou pláží, ulehnout však můžete i na trávu nebo se schovat do stínu břízek, které rostou na břehu. Vstup do vody je většinou pozvolný, i když v některých místech dno leží ve 28 metrech.

Kristýna je napájená čistou podzemní vodou, ta se tu nekazí, proto na jejích plážích zůstává živo i v pozdním létě. U rybníku je vše potřebné – kabiny, převlékárny, sprchy a toalety. Návštěvníci tu najdou několik rychlých občerstvení, dvě restaurace a pizzerii.

Kristýna u Hrádku nad Nisou

Sportovci ocení hřiště na plážový volejbal, kurty a také možnost zahrát si stolní tenis. Zájemci si mohou půjčit loďky či šlapadla, ze kterých lze obdivovat blízké Lužické hory, nebo i kola a kolečkové brusle.

Na Kristýnu vyrážejí rybáři i milovníci windsurfingu. Kolem jezera vede po hrázi cyklostezka, děti se mohou vyřádit v novém lanovém parku. Konají se tu také sportovní akce, jako turnaj v plážovém volejbale, soutěže potápěčů i jachtařské regaty. U jezera se dá i ubytovat, a to v penzionu, chatičkách, karavanech či stanech.

Vstupné: dospělí 35 Kč, děti od 6 do 15 let zaplatí 15 Kč; platí se tu i parkovné: 40 Kč

Info: www.hradek.cz/kristyna

4. Bělá pod Bezdězem: koupaliště z první republiky



Pláže u městského koupaliště v Bělé pod Bezdězem u Mladé Boleslavi jsou vždy čisté a upravené. Rozhodnout se můžete mezi jemným pískem a velkou travnatou plochou. Lze se usídlit i ve stínu stromů, což bývá v létě příjemné.

Jde o pěkné prvorepublikové koupaliště, kde se dodnes zachovaly "převlékárny" – malé chatičky, které nyní patří lidem z okolí. Bazén dlouhý 112 metrů je na jedné straně tři metry hluboký, z druhé strany se příjemně svažuje, aby se tam mohly vyřádit děti. Je tu i brouzdaliště, u kterého jsou nové prolézačky, a plocha pro plážový volejbal.

Bělá pod Bezdězem

Přímo na koupališti je rychlé občerstvení, přes ulici restaurace. Bazén najdete na konci města směrem na Kuřivody.

Vstupné: dospělí 25 Kč, děti od 6 let a důchodci 15 Kč,

info: www.mubela.cz

5. Hlučín a jeho sportovní areál



Děti vám odrostly a máte raději čisté travnaté pláže, které nezaneřádí deky všudypřítomným pískem? Pak vyzkoušejte Hlučínské jezero v těsném sousedství města.

Vstup do vody je pozvolný. Kromě koupání tu nabízejí bohaté sportovní vyžití: minigolfové hřiště, tenisové i volejbalové kurty, nechybí půjčovna lodiček, vodních šlapadel ani vlek na vodní lyžování. Nejenom děti se zabaví stolním tenisem a ruskými kuželkami.

Najíst se tady můžete v bufetu nebo restauraci. A ubytování nabízí autokempink a penzion.

Vstupné: dospělí 30 Kč, důchodci 20 Kč, rodinné vstupné (2+2) 70 Kč, parkovné 50 Kč.

info: www.sra-hlucin.cz

6. Hamr na Jezeře: vzpomínka na lázně



Stačí se na chvíli zastavit v místním informačním středisku, podívat se na staré pohlednice a bude vám jasné, že Hamerské jezero nedaleko Mimoně a jeho pláže se sice znovu staly oblíbenými, ale do tehdejší lázeňské slávy mají ještě daleko.

Hamr

Překazily ji uranové doly, jejichž "monstra" stojí nedaleko odtud, spousta penzionů byla zbourána. Ale Hamr chytá druhý dech a znovu se stává příjemným místem, kde na vás dýchne sláva dávných časů. Jsou tu dva autokempy, půjčit si tu můžete lehátko, slunečník, loďku, šlapadlo nebo si zahrát ruské kuželky. Nechybějí kiosky, restaurace ani trampolína.

Cena: dospělí 30 Kč, děti 20 Kč

Info: http://hamrnajezere.webpark.cz/

7. Kam u Sokolova? K Michalovi



Koupališti Michal se přezdívá "Sokolovské moře". A to především kvůli pět set metrů dlouhé písečné pláži, která je součástí moderního areálu s mnoha atrakcemi. Ten vyrostl na místě někdejšího hnědouhelného dolu.

Pláž omývá čistá voda, místní se pyšní, že mají jedno z nejčistších koupališť v Česku. Velkou atrakcí je obří tobogan, jehož sjetí trvá čtyřicet vteřin, a trojskluzavka. Mezi další hity patří dvě vodní trampolíny, 4,56 metru vysoký ledovec pro malé horolezce, skákací hrad, kurty na plážový volejbal, kuželky nebo hřiště pro nejmenší.

Nechybějí šatny, sprchy, kabinky, pítka s pitnou vodou ani občerstvení. Kolem nádrže vede cyklostezka částečně vhodná pro bruslaře.

Vstupné: dospělí 60 Kč, studenti 50 Kč, děti do 160 cm 40 Kč, důchodci nad 70 let zdarma. Parkovné: 20 Kč

Info: http://michal-sokolov.cz

8. Na písečnou pláž u Máchova jezera



Krásná písečná pláž s unikátním výhledem na protější kopec Borný i nedaleký Bezděz leží u Máchova jezera. Vítanou kulisou jsou všudypřítomné "Máchovy" borové lesy. Vždy na začátku sezony na Splavskou pláž navezou palmy a rušné léto může začít.

Máchovo jezero

Je tu bohaté sportovní vyžití pro děti a dospělé: skluzavky, lezecké stěny ve vodě ve tvaru ledovců, místo pro plážový volejbal, basket, nohejbal, pétanque. Nechybí stolní tenis, šlapadla, lodičky, šachy a spousta dětských dřevěných prolézaček. Na oběd je možné vyrazit do pizzerie nebo gril baru.

Vstupné: dospělí 100 Kč, děti do 100 cm zdarma, do 140 cm 80 Kč, důchodci 50 Kč.

Info: www.machovojezero-ubytovani.info

9. Mšeno: s art dekem za zády



Mšeno u Mělníka nabízí travnatou i písečnou pláž a koupaliště, které je ojedinělým architektonickým dílem ve stylu art deco a patří mezi skvosty okolí Mělníku. Letos toto místo oslaví 78. narozeniny.

Koupaliště napájí voda ze skalního pramene, která bývá v horkých letních měsících příjemně studená. Vstup do vody je pozvolný: začíná na 30 centimetrech a nejvyšší hloubka dosahuje 1,8 metru.

Mšeno u Mělníka

Vyžití sice není tak bohaté jako jinde, je tu však občerstvení i restaurace, dětský koutek, zahrát si tu můžete i stolní tenis. V létě se tu konají kulturní akce. Tato pláž městských lázní má opravdu atmosféru.

Vstupné: dospělí 30 Kč, po 16. hod. 20 Kč, děti 20 Kč, po 16. hodině 10 Kč.

Info: www.mestomseno.cz

10. Pískovna Náklo s křišťálovou vodou



Na Olomoucku je velmi oblíbená pískovna u Nákla. Na východním břehu je několik menších travnato-písčitých pláží. Ty omývá křišťálově průzračná voda někdejšího dolu na štěrkopísek. Je zatopený a je zárukou toho, že voda zůstává dlouho čistá, i když jinde už rybníky napadnou sinice.

Pískovna Náklo

Koupání v pískovně, která je hluboká někde i 25 metrů a má rozlohu 100 hektarů, je povolené jen na vymezených místech a na vlastní nebezpečí. V omezené míře tu lze jezdit na motorovém člunu, vodním skútru či plachetnicích.

Žádné velké zázemí však u pláží Nákla nečekejte. Jsou tu sice stánky s občerstvením a mají tu veřejné WC, atrakce však chybějí, což vyhovuje romantikům vyhledávajícím relativní klid. Zaparkovat je možné přímo u pískovny mezi Náklem a Lhotou.

Vstupné: zdarma

11. Do Žlutých lázní v Praze chodil i Pepi Bican



Písečné i travnaté pláže – je to k nevíře, co se dá udělat na břehu Vltavy v Podolí, téměř v centru hlavního města. Koupat se dá v řece, kam vede upravený přístup. Na pláži si můžete zahrát fotbal v kleci, stolní tenis, beachvolejbal, pétanque, venkovní šachy nebo si půjčit šlapadlo. Rodinám je k dispozici dětský koutek s brouzdalištěm, bazénkem a prolézačkami.

Do Žlutých lázní v Praze chodil i Pepi Bican

Stojí tu i několik barů, restaurací, stánků, pizzerie a cukrárna. Pláž letos oslavila sté narozeniny, koupat se sem chodili třeba Pepi Bican i herečka Olga Schoberová.

Vstupné: dospělí 40 Kč, děti, studenti, důchodci 20 Kč, děti do 100 cm zdarma. Zvlášť se platí dětský koutek i sportovní aktivity.

Info: www.zlutelazne.cz

12. Křetínka u Brna – pláže dle chuti



U country hotelu Svitavice, asi 45 km od Brna, se nabízí pěkné koupání. K dispozici je tu travnatá pláž, u přehrady Křetínka se však můžete vydat i na písečnou nebo kamenitou pláž. Vstup do vody je většinou pozvolný.

Svitavickou pláž zdobí prolézačky, houpačky, děti jistě potěší miniaturní zoo domácích zvířátek. Nedaleko odtud je jacht klub, Křetínka je i rybářským rájem a nejenom rybářům se tu půjčují motorové čluny.

Návštěvníkům slouží občerstvení, u vody stojí příjemná hospůdka, jídlo nabízí i hotelová restaurace. Kolem přehrady se dá koupat i na dalších místech. Část je tu vyhrazena i pro nudisty.

Vstupné a parkovné: zdarma pro všechny.

Info: www.svitavice.cz

13. Na Pískárně u Jindřichova Hradce



Chcete si připadat jako někde u moře? Pak se vydejte do Pískárny, pětihektarového zatopeného pískovcového lomu, který leží čtyři kilometry od Jindřichova Hradce. Písek je zárukou toho, že voda zůstane každý rok dlouho čistá. Výhodou Pískárny jsou menší plážičky, kam se schová parta kamarádů, i to, že okolní stromy poskytují stín.

Na Pískárně u Jindřichova Hradce

Děti budou jistě nadšené, když je sem vezmete úzkokolejkou nebo v létě parním vlakem, který staví nedaleko. Pravý břeh ve směru od Jindřiše je zarostlejší a stal se rájem nudistů. Na této straně je přístup do vody po schodech. Je to romantika bez atrakcí: není tu žádné zázemí a nejbližší dvě restaurace jsou v Jindřiši, kde je i obchod. Jídlo a pití s sebou.

Vstupné: zdarma.

14. Pasohlávky u Novomlýnské nádrže



Na jižní Moravě vyzkoušejte pláže v Pasohlávkách u Dolní Novomlýnské nádrže u kempu Merkur. Položit se zde můžete jak na trávu, tak na písek, koupání nabízejí dvě laguny, jejichž voda je čistší než v nádrži.

Na velké pláži jsou volejbalová hřiště, minigolf, tenisové hřiště, dětská hřiště, škola a půjčovna windsurfingu nebo hřiště na vodní fotbal, tobogan, trampolíny, pingpongové stoly.

Pasohlávky u Novomlýnské nádrže

Vyrazit můžete i na výlet lodí. Hladovce tu uspokojí stánky s občerstvením i restaurace. Novomlýnská nádrž se rozkládá pod zříceninou Dívčí hrady a Pálava zve ke spoustě zajímavých výletů: je to ideální místo pro pěší i cyklisty.

Vstupné: zdarma, ale za atrakce se platí. Parkovné: 60 Kč.

Info: www.pasohlavky.cz

15. Třeboňská pláž u rybníku Svět



Pláž Ostende najdete necelé tři kilometry od centra Třeboně. Areál kdysi kníže Schwarzenberg daroval cyklistickému oddílu a sportovci se o něj starají dodnes. Jen milovníky kol vystřídali nohejbalisté. Otevřeno je denně od půl deváté ráno do půl deváté večer.

Pokud se nechcete jen koupat, můžete si za 70 Kč na hodinu půjčit šlapadlo a vyrazit po rybníku Svět. Nebo posedět v dřevěné hospodě s terasou, která si zachovala podobu z roku 1928. Zhruba v této době pláž získala i své jméno. To se totiž někdo zrovna vrátil ze slavného belgického přístavu a říkal, že je tam stejně krásný západ slunce jako tady.

Vstupné: dospělí 30 korun, děti od 6 do 15 let 20 Kč.

Info: www.trebon.cz