Podívejte se, kde stála berlínská zeď, zóna smrti pro 190 lidí

Může se hodit Berlínská doprava se rozděluje do tří zón A, B a C , přičemž A je centrum Berlína, B okrajové části a C blízké okolí Berlína (včetně Postupimi). Celková cena jízdenky po městě se tedy vždy odvíjí od vybraných destinací. Můžete si koupit například jízdenku pro jednorázovou cestu (Einzelfahrtkarte) nebo celodenní jízdenku (Tageskarte). Na všech zastávkách S-Bahnu i U-Bahnu jsou k dispozici automaty, které přijímají euromince i eurobankovky. Denní jízdenky pořídíte za cenu okolo šesti eur.

U každého S i U-Bahnu musíte sledovat směr a číslo. Na některých nástupištích za sebou přijíždějí soupravy různých linek, a tak se může snadno stát, že nastoupíte do jiného.

Na většině stanic U-Bahnu i S-Bahnu v centrálních částech města se na digitálních tabulích zobrazuje číslo linky vlaku, který právě přijede. Vedle tohoto očíslování se zde také odpočítávají minuty do příjezdu, což je velice užitečné. Díky německé přesnosti tyto hodnoty povětšinou odpovídají realitě.

Dejte si pozor - pokuty jsou vysoké a revizory potkáváte na každém kroku. Nehledě na to, že při nástupu do jakéhokoliv autobusu (i v centru) musíte řidiči předložit svou platnou jízdenku (na rozdíl od Prahy, kde lze s klidem nastoupit zadními dvěřmi).