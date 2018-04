Podívaná ve VB: adrenalin formulí, golfová rozvaha a nadhled v balónu

V dnešním speciálu jsme pro vás připravili výběr nejzajímavějších sportovních událostí letní sezóny, které se odehrají na území Velké Británie. Nezapomeňte zabalit foťák a sledujte soutěž o lístky na pražský koncert bývalého bubeníka skupiny Beatles! Stačí se stát fanoušky Velké Británie na Facebooku.

Formule 1 – Britské Grand Prix: 9. – 11. červenec 2010

Na trase mezi Londýnem a Birminghamem se nachází slavný britský okruh pro ta nejrychlejší auta planety. Uhádli jste – je to Silverstone.

Neunikne vám ani jeden přenos ze závodů světových špiček v rychlé jízdě? Máte rádi adrenalin, či dáváte přednost podpoře Vašich favoritů – zatím to ale bylo vždy jen před televizní obrazovkou? Splňte si sen a vydejte se přímo do vřavy tribun.

Vyrazte s partou přátel na letní závod Grand Prix a obdivujte krásné hostesky, dokonalá moderní auta a především se sami staňte svědky toho, až jezdec Vaší oblíbené "stáje" prosviští kolem šachovnicové vlajky.

Okruh, na kterém drží rekord kdo jiný než Michael Schumacher má délku přes pět kilometrů a letos se pojede šedesátikolový závod. VisitBritain Vám zaručuje, že se budete skvěle bavit a záleží jen na Vás, kolik jste ochotni investovat do své zábavy – zde si můžete vybrat z nabídky vstupenek podle místa sezení a dokonce i objednat autobus z Londýna do Silverstone.

Pokud chcete udělat z podívané na Formuli 1 adrenalinový výlet se vším všudy, zde si vyberte z nabídky ubytování v okolí Silverstone a především si poznamenejte tuto adresu - i vy se můžete projet na okruhu, kde sviští ty největší hvězdy.

A v neposlední řadě prozkoumejte stránky VisitBritain, kde pro Vás máme nabídku adrenalinových sportů ve Velké Británii. Další okruhy, kde je možné provozovat motorové sporty, naleznete zde. Tak neváhejte a hurá za volant.

150. Golfový šampionát: 15. -18. červenec 2010

Slyšeli jste o legendárním skotském hřišti Old Course v St. Andrews? Jubilejní 150. Britský turnaj šampiónů se uskuteční právě na tomto úžasném greenu, který se nachází ve skotském St. Andrews. Fotografie z tohoto místa vypovídají o nádherné krajině a nepřekonatelné atmosféře. Kde jinde by mohl sport, jakým je golf, vzniknout?

Turnaj Open Championship doporučujeme všem golfovým nadšencům, kteří chtějí překonávat výzvy! Nebojte se a vyrazte si zasoutěžit s hvězdami zeleného sportu a nechte svou drahou polovičku prožít několik úžasných dní v hotelu Fairmont!

Přehlídka horkovzdušných balónů v Bristolu: 12. – 15. srpen 2010

Když se zeptáte kohokoli v Británii, zda mu něco říká letní přehlídka horkovzdušných balónů Bristol Balloon Fiesta, pousměje se a přitaká.

Kdo nikdy neviděl tu nádheru, musí se v srpnu vypravit do Walesu a po krátkém letu se ocitne v Bristolu. Právě na periferii tohoto města kultury a umění se každoročně koná velkolepá přehlídka létajících korábů plněných vzduchem.

Ve dnech 12. – 15. srpna 2010 se uskuteční slavnost nadšenců tohoto netradičního sportu. Každý den vzlétne k nebi stovka balónů a dvakrát proběhne noční světelná show, kdy vzlétne třicet osvětlených balónů za doprovodu spektakulárního ohňostroje. Program přehlídky naleznete zde.

Nenechte si ujít skvělou podívanou pro celou rodinu a vyrazte do Británie třeba v karavanu! Vstup na Balloon Fiestu je zdarma, platí se pouze za automobil na noc. Odpovědi na všechny otázky naleznete zde.

Navíc na stránkách www.visitbritain.cz můžete naplánovat cestu po Walesu a to z bohaté nabídky itinerářů pro každou příležitost. V okolí Bristolu se nachází města jako Bath nebo Cardiff a tamní krajina patří k nejúžasnějším koutům Ostrovního království.

