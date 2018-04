Podhůří Jeseníků: památky i tiché kouty

Za návštěvu stojí již samotné město Šumperk, jehož počátky spadají do třináctého století. Kolonizační půdorys města z těchto dob zůstal dodnes zachován. Centrálnímu náměstí dominuje radnice v romantizujícím historickém slohu, z počátku století. Celé náměstí uzavírají krásně zdobené domy v empírovém slohu. Auta před radnicí patří svatebčanům, rozsáhlé parkoviště je jinak o pár desítek metrů níže směrem k vlakovému nádraží. To dnes funguje směrem do vnitrozemí, ale v údolí Desné severním směrem čeká trať na opravu - byla zcela zničena při loňských povodních. Nedaleko najdeme autobusové nádraží, odkud je možno pokračovat do deset kilometrů vzdálených lázní Velké Losiny.

Město smutně proslulo inkvizičními čarodějnickými procesy z konce sedmnáctého století, kterým padlo za oběť šestapadesát lidí. Látku později využil pro svůj román Kladivo na čarodějnice Václav Kaplický, podle románové předlohy vznikl i stejnojmenný film. Samo město působí příjemným dojmem a jeho lázeňské parky lákají k příjemným procházkám. Místní sirovodíkové prameny sloužily v minulosti především k léčbě obrny, dnes jsou lázně určeny především pacientům po mozkových příhodách. Za pozornost stojí klasicistní architektura lázeňských budov. Lékař Tomáš Jordán z Kluže kdysi nazval objekt "královnou hojitelných vod moravských". Hlavní léčivé prameny se nalézají západně od hlavního vchodu do lázeňského parku. Zámek, sídlo románové tmářské kněžny, byl postaven na místě původní gotické vodní tvrze. Trojkřídlý objekt s arkádami patří nejzachovalejším památkám pozdní renesance u nás.

Obdivuhodnou tradici představuje výroba ručního papíru, která ve Velkých Losinách probíhá nepřetržitě již čtyřista let. Dopisní papíry jsou opatřeny vodotiskovým znakem rodu Žerotínů.

Zámek v romantizujícím historickém slohu dominuje i nedalekému Sobotínu, který dělí od Velkých Losin vyvýšenina Kamenitý kopec. Zámecký park zdobí unikátní druhy vzácných dřevin.

Třetím ze "zámků na Desné" je renesanční stavba v Loučné nad Desnou. Zdejší zámecká kaple je vyzdobena freskami moravského barokního malíře Ignáce Raaba. Zámek dnes není přístupný, ale v parku nalezneme zajímavou kolekci litinových soch, stejně jako šestset let starou lípu, jejíž mohutný kmen má v objemu přes sedm metrů. Návštěvník může v Loučné volit ze dvou občerstvoven: klasické hospody, či luxusnějšího( a dražšího) penzionu.

Možná ještě ještě lepším řešením je pro mobilní autoturisty odbočka cestou zpět do Šumperka do horského sedla Skřítek, s příjemnou a útulnou restaurací. Vedle nespočetného množství specialit na jídelním lístku, je odměnou za delší stoupání i krásný výhled na horský masiv Hrubého Jeseníku.

Vzácnou památku lidového stavitelství je ve vsi Maršíkov dřevěný kostelík svatého Michala z roku 1609 se zachovaným původním interiérem.