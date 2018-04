Pod Mont Blankem se bude jezdit až v lednu

Rekonstrukce a základní technické zkoušky by měly být ukončeny do 15. prosince. Poté ještě bude zapotřebí vyzkoušet bezpečnost tunelu simulovaným požárem za účasti 200 figurantů, kteří tunel neznají. Takový počet lidí by se však zřejmě na konci roku v době vánočních svátků nepodařilo svolat.



Francouzská a italská vláda navíc ještě mají rozhodnout o tom, jakým způsobem bude doprava v tunelu organizována. Předpokládá se, že bude zpočátku vedena pouze v jednom směru, přičemž opačným směrem by měla vést tunelem Fréjus. Otázkou však zůstává, v jakých časových intervalech se směr dopravy v tunelech

bude střídat.



Znovuotevření tunelu bylo již několikrát odloženo. Původně se předpokládalo, že pod nejvyšší evropskou horou bude doprava obnovena již letos v létě. Kamióny by měly začít tunelem jezdit o něco později, než osobní vozidla. Proti znovuotevření tunelu protestují obyvatelé Chamonix a dalších obcí pod Mont Blankem. Nelíbí se jim především to, že hustý provoz kamiónů znečišťuje životní prostředí.