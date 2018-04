Pod lanovkou bude trať pro kola

"Se správci parku nyní jednáme o přesné trase sjezdové tratě a jakmile získáme jejich souhlas, můžeme začít stavět. Předpokládám, že ještě v průběhu léta zahájíme zkušební provoz a příští rok už budeme na nové trati pořádat pravidelné závody," uvedl pracovník špindlerovského Ski areálu Petr Kiják. Téměř dva a půl kilometru dlouhá trať bude začínat na rozjezdové rampě u horní stanice sedačkové lanovky, odkud se budou bikeři řítit do cíle ve Ski areálu ve Svatém Petru. Sjezdová trať nebude určena pouze závodníkům, ale její nástrahy si budou moci na vlastní kůži vyzkoušet i amatérští cyklisté. "Pokud někdo z nich v průběhu jízdy zjistí, že přecenil své síly, nebude muset jet až do cíle a riskovat vážný úraz. Pro tento případ na trase vybudujeme několik výjezdů, kde bude možno trať bezpečně opustit," vysvětlil Kiják. Nová trať pro horská kola prý přispěje i k vyšší bezpečnosti pěších turistů. "Bikeři už nebudou muset trénovat na krkonošských cestách, kde se mohou snadno střetnout s procházejícími lidmi. Nová trať povede mimo značené stezky a náhodní chodci budou na projíždějící kola včas upozorněni," zdůraznil Kiják. Plánovaná sjezdová trať se stane součástí celého Bike parku, v němž chce špindlerovský Ski areál nejpozději do roku 2005 uspořádat mistrovství světa horských kol. "Vhodný terén pro slalom nabízí spodní část černé sjezdovky a pro závod v cross country už máme vybránu atraktivní trasu ulicemi Špindlerova Mlýna a jeho blízkým okolím," dodal Kiják.