Pod Karlštejn se sjíždějí bluesové hvězdy

Festival potrvá až do neděle a kromě zajímavého obsazení a pestrého programu nabízí jednu velkou výhodu.

Prvoligové obsazení i prostředí

Celá akce se koná v lesním divadle, kde se návštěvníci pohybují doslova mezi stromy uprostřed živé přírody. Díky unikátnímu prostředí a díky skutečnosti, že bluesová hudba sama o sobě do Řevnic tradičně láká kultivované diváky, má Blues v lese atmosféru, jakou lze najít na málokteré akci podobného druhu.

"Obsazením i atmosférou se Blues v lese určitě řadí do první ligy," říká hudební publicista Jiří Černý, který bude festival uvádět. Kromě plejády domácích hudebníků festival letos hostí několik zahraničních bluesových hvězd v čele s americkým multiinstrumentalistou Edgarem Winterem, bratrem slavného kytaristy Johnyho Wintera. Ten by měl být hlavní hvězdou sobotního večera.

Druhou velkou hvězdou je Američan s českými kořeny Smokin' Joe Kubek, jenž je v programu představen s dovětkem "Pravé texaské blues". Třetím lákadlem z USA je Chuck Prophet, o němž pořadatelé mluví jako o spojovacím článku mezi Bobem Dylanem a Tomem Waitsem.

Milovníci kytarových virtuosů si patrně přijdou na své v sobotu při vystoupení britského mladíka Ansleye Listera. Pro nehudební laiky by měla být dostatečným lákadlem série domácích muzikantů, jako je Vladimír Mišík, Michal Pavlíček, Radim Hladík či -123 minut.

Pro klidnější povahy pořadatelé sestavili folkově laděnou neděli, kdy se na pódiu objeví Vladimír Merta, Zuzana Navarová se skupinou Koa či Hradišťan s Jiřím Pavlicou.

Hudba, film i divadlo

Komu už poleze hudba z uší, může navštívit festivalové kino. "Letos budou tři scény, k tomu kino a divadlo. Takže větší množství lidí se lépe rozptýlí, každý si vybere, co mu v daném okamžiku bude více vyhovovat, a tak zůstane pohoda a klid," slibuje Šimon Kotek z pořadatelské agentury Joe's Garage. Ti, kdo přijdou na celý víkend, mohou spát pod stanem ve speciálně připraveném stanovém městečku.



Jak se tam dostat:

Vlakem: buď ze smíchovského nádraží (odtud odjíždí vlak každou půlhodinu), nebo z hlavního nádraží (jednou za hodinu). Z nádraží v Řevnicích je to asi deset minut pěšky od Lesního divadla, cesta bude značená...



Autobusem: ze smíchovského nádraží - cca jednou za dvě hodiny

Autem: Nejlépe z Prahy po výpadovce směrem na Strakonice. Odbočka na Řitku a potom dál podle značení do Řevnic.



Na kole: ideální možnost k výletu, téměř po celé trase - Smíchov, Zlíchov, Radotín, Černošice, Mokropsy, Všenory, Dobřichovice, Řevnice - vede cyklistická stezka Doprava zpět do Prahy z Řevnic je zajištěna autobusy vždy po skončení programu.



Program:

* pátek 31. 5. 2002: CHUCK PROPHET and MISSION EXPRESS (US), SMOKIN' JOE KUBEK with BNOIS KING (US), Vladimír Mišík a ETC, Michal Pavlíček a Big Heads, - 123 min., Silvia Josifoska Band (SK) a další...



* sobota 1. 6. 2002: EDGAR WINTER Band (US), AYNSLEY LISTER (UK), Jump 4 Joy (Swe), Steve "Big Man" Clayton and Boogie Cirkus (UK/DE), Jan Kořínek a Groove featuring Lorenzo Thomson, Jiří Schmitzer, Ondřej Konrád a Gumbo, Jazz Q, Boboš Procházka & Frozen Dozen (SK), Stan The Man + Betty S. (UK/SK), Lady n & Blues Birds a další...



* neděle 2. 6. 2002: JIŘÍ PAVLICA a HRADIŠŤAN, ZUZANA NAVAROVÁ A KOA, Ty Syčáci, Jablkoň, Vlasta Třešňák a Kormani, Vladimír Merta, Jé Jé Neduha & Extempore band, Bengas, Rosénka a další...



Užitečné informace



Vstupné:

V distribučních sítích Ticketpro a Ticketstream. V síti Ticketstream jsou ceny za páteční vstupenku 345 Kč, sobotní 456, nedělní 234 Kč. Za třídenní permanentku 567 Kč. V Ticketpro pak o něco více. Na místě budou vstupenky dražší cca o 50 korun. Děti do dvanácti let mají vstup zdarma a pořadatelé pro ně připravili zvláštní program.Ve festivalovém kině budou pro děti připraveny pohádky (Povídání o pejskovi a kočičce a Ferda mravenec).

Pohádku "Tři prasátka" zahraje také v neděli jeden z nejlepších českých loutkohereckých souborů Buchty a loutky. Auta mají vjezd zakázán, takže rodiče mohou své děti bez obav vypustit do lesa. Řevnice jsou známým výletním místem, a tak je možné návštěvu festivalu spojit s pěkným výletem např. na nedaleký Karlštejn.



Kino v lese

Pro ty, kteří si budou chtít odpočinout od hudby, je připraven filmový minifestival v řevnickém kině. V pátek je připraven "den Jima Jarmusche", v sobotu "den Monty Pythonů" a v neděli pak "den bratrů Coenů".V sousední budově se na páteční a sobotní večer plánuje bluesový jam session. Pro přespání bude připraveno stanové městečko, úschovna zavazadel, CD-shop, knihkupectví, občerstvení, čajovna a kavárna.