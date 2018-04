Pochutnejte si na lednových gastro festivalech

Grand Restaurant Festival

Vydejte se do světa neobvyklých gurmánských zážitků. A nemusíte při tom urazit tisíce kilometrů za exotickou kuchyní. Grand Restaurant Festival totiž nabídne od 15. ledna do 28. února zahraniční delikatesy i české dobroty přímo od farmářů v 85 restauracích a více jak třicítce českých měst. A seznam míst, kde si pochutnáte, je opravdu vytříbený.

Na seznamu zapojených zařízení naleznete třeba michelinskou hvězdou ověnčený La Degustation Bohême Bourgeoise v Praze, funkcionalistický Port Hotel na břehu Máchova jezera, v loňském ročníku velmi vyhledávanou restauraci Valoria v Brně či slavný karlovarský Grandhotel Pupp.

V lednu si pochutnáte na neobvyklých delikatesách v Praze i na Karlštejnsku

Protože si festival klade za cíl nabídnout kvalitní a zajímavé gastronomické zážitky všem bez ohledu na věk, postavení či finanční situaci, nabízí po celou dobu trvání akce speciální festivalové ceny. Za jednochodové menu pro jednu osobu tak zaplatíte 250 korun. Dva chody vás vyjdou na 400 korun a tříchodová degustace je oceněna částkou 500 korun.

Každá restaurace nabízí k menu něco navíc, ať už je to alkoholický nápoj, dezert či malé překvapení. Pokud chcete vyzkoušet něco intenzivnějšího, vyberte si některý z MňamZážitků, k zakoupení jsou připraveny také MňamBalíčky pro dva.

A vydat se můžete také na gastronomické výpravy třeba po stopách burgrů v Praze. Do restaurací se však nevydávejte na vlastní pěst. Nejprve je třeba rezervovat si místo na konkrétní datum a čas. To provedete přes webové stránky festivalu, kde se mimo jiné dozvíte, co vám která restaurace naservíruje.

Gurmánský festival Karlštejnska

Za českými tradicemi i gastronomickými specialitami regionu se vydejte na Gurmánský festival Karlštejnska, který se koná od 17. ledna do 14. února. Zahájení festivalu, které se uskuteční v Zámeckém dvoře ve Všeradicích, se ponese v duchu staročeské zabijačky s ochutnávkou místního piva, muzikou i celkovým veselím.

Během měsíce plného dobrého jídla i pití můžete navštívit místní pivovary i karlštejnské vinné sklepy s nezbytnými ochutnávkami obou moků. Místní restaurace si pro vás připraví nejrůznější delikatesy a chybět nebudou ani nejrůznější kulturní akce s ochutnávkami, mezi nimi například koncert Jak chutná jazz. Seznam akcí i restaurací, kde si pochutnáte na festivalových překvapeních, naleznete na webových stránkách Karlštejnska.

Slavnostní zakončení Gurmánského festivalu bude součástí masopustu v Zadní Třebani

Chcete-li si zasoutěžit, zúčastněte se speciální celofestivalové hry, při níž budete sbírat body za účast na některé z akcí Gurmánského festivalu, za svou fotografii u jídla či pití a při dalších festivalových aktivitách.

Nejpilnější sběratel bodů se bude moci proletět horkovzdušným balonem nad Karlštejnskem. Zajímavé ceny ale čekají i na další soutěžící. I když budete 14. února přejedení, nevynechte slavnostní zakončení Gurmánského festivalu. To se uskuteční 14. února v Zadní Třebani, kde se bude festivalové finále součástí masopustního veselí.