Prčice budu chodit až do smrti, říká rekordman pochodu Josef Medlín

, aktualizováno

Josef Medlín je pamětník v pravém slova smyslu. Nikdo jiný nešel pochod do Prčice víckrát než on a má na to dokonce „papír“. Skromný šedesátník nepovažuje odšlapaných 43 ročníků za něco zvlášť mimořádného a věří, že mu jich ještě hodně přibude.