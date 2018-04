Počet lidí na sjezdovce má stanovit norma, říká šéf horské služby Krkonoše

Vážným úrazům na sjezdovkách může zabránit i přilba. "Na motorku také musíte helmu a nikdo se nad tím nepozastavuje. Po sjezdovce jezdíte kolikrát vysokou rychlostí a pravděpodobnost pádu, srážky, nebo nárazu do překážky je minimálně stejně tak velká jako na silnici," řekl Adolf Klepš.

Od začátku zimy 1250 zranění

Od začátku zimní sezony Horská služba v Krkonoších ošetřila a transportovala na 1250 úrazů. Ke zraněním přispívají i zvraty počasí a letošní extrémní sněhová nadílka.

Kvůli zvýšenému počtu lyžařů se zvyšuje i riziko srážek na sjezdovkách. Minulou sobotu pomáhala horská služba třem zraněným lyžařům ve Špindlu. Před dvěma týdny zase ošetřovali záchranáři v Herlíkovicích čtyřletou holčičku, která upadla do bezvědomí poté, co ji srazila 25letá lyžařka. Případ, který skončil převozem zraněného dítěte vrtulníkem do královéhradecké fakultní nemocnice, vyšetřovali i policisté.

Přes dvě třetiny lyžařů přeceňují svoje síly

Šéf krkonošských záchranářů se dokonce domnívá, že je jen otázkou času, kdy se nějaký vážný úraz dostane před soud. "Od loňského roku existuje norma s pravidly pro bezpečný pohyb na sjezdovkách, takže vymáhání škody za zranění na sjezdovce je nyní mnohem reálnější," upozornil Klepš.

Náčelník zároveň apeluje na to, aby lyžaři během jarních prázdnin přizpůsobili jízdu "hustotě provozu" a volili takové tratě, na které fyzicky i technicky stačí.

Pro zajímavost - v nedávné anketě na cestovani.idnes.cz uvedly více než dvě třetiny hlasujících, že někdy svoje síly na sjezdovce přecenily.

Přecenili jste někdy na sjezdovce svoje síly? (anketa ze začátku února 2010) ANO 914 NE 273

Opatrnost i na běžkách

Obezřetní by však měli být i lidé, kteří v těchto dnech v Krkonoších vyrážejí na běžky. O víkendu horská služba pátrala, rovněž ve Špindlerově Mlýně, po rodině s osmiletým dítětem, která zabloudila. Rodina sešla z cesty a uvízla v korytě Medvědího potoka. Záchranářům se podařilo rodinu vyprostit, nikdo nebyl zraněn.

Před běžkařskou túrou si předem zjistěte aktuální povětrnostní, sněhovou i lavinovou situaci. Pozor, v neprošlapaném terénu hrozí vysoké nebezpečí lavin.

