Počasí se o víkendu ještě nezlepší

13:52 , aktualizováno 13:52

V sobotu bude počasí na území České republiky ovlivňovat frontální rozhraní spojené s tlakovou níží nad Balkánem. V noci se očekává oblačno až zataženo a místy déšť, zejména na českých horách srážky sněhové. Noční teploty šest až dva st. C, na západě území místy až jeden st. C. Přes den bude oblačno až zataženo a občas déšť. Na českých horách srážky sněhové. Denní teploty v Čechách pět až devět st. C, na Moravě a ve Slezsku sedm až 11 st. C. Teplota vzduchu v nadmořské výšce 1000 metrů bude v Čechách dva st. C, na Moravě a ve Slezsku čtyři st. C.