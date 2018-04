Počasí překvapí v Římě více než místní zloději

. Kriminalita není velkým problémem, protože obyvatelé "věčného města" nemají prý vůbec sklon k násilí a například pro srovnání s Prahou nebo New Yorkem - taxikáře zde někdo zabil naposledy před jedenadvaceti lety.Víc než lapkové může být v Římě zákeřnější počasí. Zvláště s nástupem jara a před nástupem léta, kdy středomořské podnebí klame svou mírností. Ovšem stačí, aby v březnu nebo i v dubnu klesla teplota na devět stupňů nad nulou. Nezdá se to moc, avšak zdejší vlhký vzduch sráží vliv počasí o více než deset stupňů a mráz se zakusuje do kostí. Ostatně Římané díky své kuchyni většinou neumírají na infarkt a netrpí vředy, ale potýkají se s revmatem a artrózou.Středoevropana by také neměla překvapit nepřítomnost koberců i v hotelových pokojích. Římané dávají totiž všeobecně přednost chladivým dlaždicím. Ty však mohou být příliš studené. Ceny za ubytování se pak i v centru pohybují většinou podle komfortu přibližně od 80 000 do přibližně 250 000 lir za noc. Za nižší cenu dostanete velice slušný pokoj i se snídaní, ale musíte počítat se společným záchodem a sprchou.Obecně platí, že nejkrásnějšími měsíci jsou květen a především říjen, lepší se je prý naopak vyhnout se červenci a hlavně srpnu, kdy je ve věčném městě takové horko, že i Římané často volí útěk k vile nebo bytu u moře, a věčné město se znatelně vylidní.Při plánování cesty je dobré si předem vybrat, co chcete uvidět. Za týden se dá sice uvidět leccos, ale zdaleka ne všechno. Navíc většina muzeí a galerií má v pondělí zavírací den. Ten lze využít k nákupům, ale je nutno počítat s tím, že v centru jsou pouze malé obchůdky především s oblečením, módními doplňky a samozřejmě s obuví. Pokud chce někdo zkoumat výhodnost i jiných druhů zboží v supermarketech, musí vyrazit spíše směrem k okraji města. Jeden větší obchodní komplex je například nedaleko filmových studií Cinecitta. Ceny jsou s různými odchylkami při přepočtu přibližně podobné českým.V případě, že vyrazíte mimo město do okolí, které je krásné a romantické, musíte počítat s tím, že jak místní říkají, zdejší příroda je neobyčejně silná. To dává sice zdejším hříbkům výraznější lahodnou chuť, ale ty jedovaté zabíjejí rychleji než v Čechách a totéž platí o jedovatých hadech.