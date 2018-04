Počasí nic moc, ale cesta do C2 je ale zajištěná

9:54 , aktualizováno 9:54

Vladimír s Láďou vyfixovali 600 výškových metrů z prvního tábora (C1) až do míst, kde by mohl stát C2. Ráno vyrazili z C1 v 7:30. Do miniaturního sedýlka na konci skalního pilíře pod nevyhnutelným nástupem doprava do ledopádu, kde jim došly fixy a kde by se prý našlo místo pro jeden stan C2, dorazili kolem 14:30.