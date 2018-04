POČASÍ NA SÍTI

Pokud máte zájem co nejrychleji a nejpřesněji zjistit aktuální stav, ale i předpovědi počasí kdekoli na světě, stačí se v internetu podívat na správnou adresu. Co se destinací po celém světě týče, výborná je stále onlinová služba americké televizní stanice CNN (cn.com). Ovšem pokud potřebujete bližší detaily, je užitečnější podívat se například na švýcarskou adresu Wetterportal.ch, která nabízí i živé záběry z jednotlivých evropských zemí - nyní v zimě se specializuje na horská střediska. Můžete si zde také objednat informace o změnách počasí prostřednictvím SMS. Navíc najdete obsáhlé informace týkající se zdraví - například i pro alergiky. Jedna z nejlepších adres, co se týče zimní turistiky a lyžování, je schneehoehen.de, obrovský výběr informací najdete i na www.wetter.com.