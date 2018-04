Počasí i hodování jako o Vánocích

Po dvou dnech, kdy sněžilo a foukalo tak usilovně, že sníh padal i do uzavřených stanů, jsme se ve středu probudili do slunečného rána. Dva dny jsme vytrpěli na pár metrech čtverečních jídelního stanu, společně - někdo profesionálně a někdo dost amatérsky - jsme čelili ponorkové nemoci a věnovali se jídlu, mlsání a splácávání všeho, co lze v sudech s proviantem najít. Taže jednou hrstí šly do pusy ořechy, druhou salám a fidorky. Počasí i hodování jako o Vánocích. Předpověď počasí, kterou tady všichni probíráme zhora i zdola slibuje na pár dní zlepšení, ale jen vrtkavé a jen tak asi do neděle.