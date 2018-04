Pobyty v Tunisku a Egyptě jsou levné a pláže přitom prázdné

Bojíme se jet kvůli neklidné politické situaci do Egypta a Tuniska, vzkazují turisté cestovním kancelářím. Důkazem je mnohem menší zájem o tyto země oproti srovnatelnému období minulého roku.

Pro ty, kdo mají odvahu, je to však dobrá zpráva. Na internetových portálech shromažďujících nabídky dovolených jsou zájezdy k mání za velmi dobré ceny. Tak třeba na webu Dovolená. cz je v nabídce osmidenní pobyt v Hammametu ve čtyřhvězdičkovém hotelu se slevou 42 procent. S all inclusive službami vyjde v termínu od 28. května na 9 550 korun včetně všech poplatků a pojištění.

Najdou se tu i stejně dlouhé pobyty s polopenzí v dobrých hotelech za 7 000 korun.

Že šly s cenou dolů, přiznávají také další cestovky: ve vybraných hotelech zlevnil Fischer od 25 procent, EXIM tours a Čedok o 20 procent. U EXIM tours platí slevy do konce dubna, u Fischera do konce května a u Čedoku do vyprodání zásob.

Je to bezpečné: v letoviscích nepokoje nebyly a ani nehrozí

Obavy z teroristických útoků nejsou namístě. Potvrzují to jak cestovní kanceláře, tak i zkušenosti redaktorky MF DNES, která v uplynulém týdnu navštívila turistická centra v Tunisku. Všichni zde si jsou dobře vědomi, že cestovní ruch je významným zdrojem příjmů, a proto jsou už tak dost silná bezpečnostní opatření ještě zesílena.

Hotelové budovy s bazény a dalším relaxačním zázemím tvoří uzavřené komplexy, které hlídají ozbrojení uniformovaní strážci. "Personál si předchází hosty, pláže jsou poloprázdné, klienti dostávají lepší pokoje," dokresluje situaci na místě Tomáš Brejcha z Čedoku.

Mimo letoviska mohou být podle vyjádření ministerstva zahraničních věcí riskantní cesty na sever Sinajského poloostrova, okolí Alexandrie a severního Egypta. "V celém Egyptě nadále nelze zcela vyloučit možnost stávek a demonstrací a s tím spojených problémů," upozorňuje Vít Kolář z tiskového oboru MZV. Podobně v případě Tuniska doporučuje zástupce ministerstva ostražitost, vyhýbat se demonstracím a většímu shromáždění lidí a dbát pokynů personálu hotelů a pořádkových sil.

Pozor na zákaz nočního vycházení a drobné krádeže

V turistických destinacích severní Afriky je bezpečno i podle Jaromíra Beránka z Mag Consulting. V Egyptě sice po pádu režimu stoupla pouliční kriminalita, avšak nevybočuje z celosvětového průměru. "Může docházet ke krádežím zavazadel či k drobným krádežím srovnatelně jako v Evropě či Česku," tvrdí Beránek.

A také stále platí zákaz nočního vycházení od dvou do pěti hodin. Letadla ČSA v Káhiře přistávají právě v noci, takže je potřeba počítat s tím, že se můžete v letištní budově zdržet, než se budete moci vydat na cestu k hotelu.

Last minute pobyty budou, jen na jih Evropy jich bude méně

Ubude last minute zájezdů zejména do Turecka, Španělska či Řecka, které si zájemci vybírají na dovolenou místo pobytů v Egyptě či v Tunisku?

Kam Češi jezdí nejčastěji 1) Chorvatsko 814 000

2) Slovensko 662 000

3) Itálie 553 000

4) Řecko 393 000

5) Rakousko 257 000

6) Francie 184 000

7) Egypt 177 000

8) Spojené království

145 000

9) Maďarsko 119 000

10) Španělsko 118 000

11) Bulharsko 98 000

12) Německo 95 000

13) Tunisko 85 000

14) Turecko 83 000

Zdroj: AČCKA

"Vzhledem ke sníženému zájmu o Egypt a Tunisko v minulých měsících vzrostla výrazně poptávka po evropském středomoří. Prakticky denně chodí zejména z tureckých a španělských hotelů informace o vyčerpání volných kapacit pro další termíny," uvádí produktová analytička FIRO-tour Pavlína Pešová.

Podle Michala Vebera, tajemníka Asociace cestovních kanceláří ČR, je důvodem pro omezenou nabídku zájezdů na poslední chvíli fakt, že kanceláře jsou po krizovém roce 2009 opatrnější. Nasmlouvaly méně kapacit, aby pak nemusely prodávat levné zájezdy v poslední chvíli.

Navíc ceny last minute by prý neměly klesnout tak výrazně, jak tomu bylo třeba loni. Jenže to samé tvrdili lidé z cestovního ruchu už v loňské sezoně a nakonec bylo zájezdů na poslední chvíli dost. A laciných.

Jaromír Beránek předpokládá, že nabídka last minute bude srovnatelná s minulými roky. V každém případě je lze očekávat minimálně do Tuniska a Egypta.