Pobyt ve tmě nebo mezi mraky. Co nabízí 10 originálních českých hotelů

Některé hotely jsou unikátní přímo tím, kde stojí: historická a exkluzivní místa přitahují turisty jako magnet. Čeští dovolenkáři ale stále více hledají jiná, neotřepaná místa. Ani v takových případech nemusí jít nutně o finančně náročnou záležitost.

"Nehledejte nutně jen luxus, ale především originalitu," říká Tomio Okamura, mluvčí Asociace českých cestovních kanceláří a agentur. Přinášíme deset skvostných tipů na jedinečné a originální hotely a penziony u nás.

1. Bydlení se "Sklepáky"



Jihočeské městečko Slavonice, obsypané ze všech stran vojenskými bunkry, leží těsně u rakouské hranice. Bohatství a nádhera renesančního poštovního uzlu jakoby zůstala ve městě zakonzervována.

Nedaleká víska Maříž, která zůstala během komunismu uzavřená, ožila během revolučního stříhání drátů malovanou keramikou Kryštofa Trubáčka.

Slavonickými obroditeli se stali hlavně herci divadla Sklep. Nejdříve to začalo společným evropským barem a skončilo osmi hotelovými pokoji Besídky. A přikoupení vedlejšího domu je příslibem dalšího rozšiřování. Dnes už je legendární dům na náměstí venkovským útočištěm pražských intelektuálů a všech, kteří touží bydlet ve stejných pokojích jako sklepácké celebrity.

Společný evropský bar. Srdce hotýlku Besídka ve Slavonicích, kterému není možno odolat

Pokoje si pro jistotu rezervujte včas, protože zájemců, kteří se chtějí například sprchovat v koupelně, kde dlaždičky vlastnoručně pomaloval sám Tomáš Hanák, opravdu není málo. Chcete-li v restauraci ukázat, že do peněženky nemáte hluboko, poručte si topinku pana Boháče. S česnekem a solí vás vyjde na sto korun kus. Pro ostatní, méně solventní, restaurace nabízí topinku pana Chudáče, opět s česnekem a solí, ale jen za deset korun.

2. V Beskydech potmě

Seminářů věnovaných rozvoji osobnosti v Čechách neustále přibývá a dovolenou můžete použít i k nahlédnutí do sebe sama. Zajímavý pobyt nabízí malý hotýlek jen tři kilometry od Frýdku Místku. Ubytovat se můžete v jednoduchých dřevěných chatičkách, které jsou světelně naprosto zaizolovány.

Jen absolutní tma podle majitelů otevírá člověku dveře do míst, které by jinak zůstaly zapovězeny. Nenabízí se žádné zrakové vjemy a vaše veškerá pozornost se obrací do vašeho nitra. Celý pobyt je pak výzvou, jak naložit s klidem, časem, sám se sebou a novými poznatky. V netradičním hotelu můžete i povečeřet, každé sousto si tak vychutnáte mnohem intenzivněji.

3. Hotel ze stříbrného plátna

Vzpomínáte si na hotel z filmu S tebou mě baví svět, ve kterém Zdena Studénková v roli zpěvačky Gábiny každý večer zpívá Sladké mámení a kam za ní její manžel Pepa v noci běhá? Najdete ho v Jeseníkách, v lázních s poetickým názvem Karlova Studánka.

Hotel Slezský dům znají všichni, kteří viděli film S tebou mě baví svět

Mimořádně čistý horský vzduch, osm svěžích minerálních pramenů a rozlohou druhá nejmenší obec v České republice. Nádherná stavba z přelomu století byla nedávno citlivě zrekonstruována a nic jí nechybí. Snad jen to, že z krkonošské chalupy Apalucha, odkud Pepa večer tajně prchal, by to měl do Jeseníků až neromanticky daleko.

4. Šabat v hotelu

Cestování neznamená jen sbalit kufr a vyrazit kam nás srdce táhne. Ortodoxní židé musí cesty plánovat dlouho dopředu a pečlivě. Od loňského roku nabízí "košer friendly" hotel i Praha , který se snaží židovské klientele vycházet maximálně vstříc.

Majitelé citlivě vyřešili i dobu šabatu, kdy židé nesmí pracovat ani se dotýkat elektrických zařízení a techniky. Hotelové výtahy od pátečního západu slunce do sobotního setmění staví pravidelně v každém patře, aniž by se musela používat ovládací tlačítka, fotobuňky jsou vypnuté a elektronické čipové karty dočasně nahrazují klasické klíče.

Pokoj v pražském hotelu Downtown

Podobným oříškem bylo i stravování. Suroviny, které na českém trhu stále chybějí, kuchyně nakupuje v zahraničí a ani čtveřice kuchařů nepochází z Čech. Součástí hotelu je i synagoga, ale hotel je otevřen všem hostům bez rozdílu vyznání.

5. Zelená inspirace z Bílých Karpat

Vesničku Hostětín, kterou neváhal navštívit ani britský princ Charles, by při cestování neměl opomenout žádný zapálený ekolog. Právě zde najdete první certifikovaný ekopenzion na Moravě, centrum Veronica. Největšími místními lákadly pro ekology jsou kořenová čistírna odpadních vod, moštárna s bio-produkcí, historická sušírna ovoce, solární kolektory s elektrárnou a obecní výtopna na biomasu.

V Hostětíně mohou hosté bydlet přímo v pasivním domě s minimální spotřebou energie na vytápění. Interiéry jsou vybavené prostě, na podlahách je položeno přírodní linoleum, pokoje mají hliněné omítky a jsou zařízené nábytkem z certifikovaného dřeva, šetrného k lesnímu hospodářství.

První certifikovaný ekopenzion na Moravě, centrum Veronica, najdete ve vesničce Hostětín

6. Česká Indonésie na horách



Neotřelý luxus, chytrá architektura s nádechem Orientu a Asie, respekt k horské přírodě. A také nejdelší lanová dráha v České republice. Z toho všeho dokázali majitelé, manželé Považanovi, umíchat lahodný koktejl v podobě rezidence Shanti.

Hotel v Rokytnici nad Jizerou nabízí unikátní služby jako je například privátní dostaveníčko, které zahrnuje láhev sektu a hodinu soukromého hraní na klavír.

V Rokytnici nad Jizerou v Rezidenci Shanti namíchali dokonalý koktejl moderny a tradice

7. Na Ještědu až do mraků



Unikátní stavební dílo libereckého architekta Karla Hubáčka patří mezi notoricky známé symboly města. Ale jen málokdo se v tomto hyperboloidu zastavil alespoň na kávu, nebo v tříhvězdičkovém hotelu dokonce přenocoval.

Přitom právě pobyt v této kultovní stavbě patří k opravdovým zážitkům. Libereckou legendu v posledních letech umocnil Rudišův román Grandhotel a jeho následné filmové zpracování. Právě tady se můžete naučit rozumět mrakům, tlakovým výším a směrům větru minimálně tak, jako jim rozuměl literární hrdina Fleischman.

8. Malé dějiny pašeráků



Pohraniční oblasti velice často odkrývají utajenou a pohnutou historii a takovým případem je i lesní hotel Peršlák na jihu Čech. Byl postaven jako kasárenský a celní dům a k tomu účelu sloužil od roku 1922 až do druhé světové války.

Jeho hlavním posláním bylo především potírat pašeráctví. Během války se z kasáren stalo rekreační zařízení nacistické mládežnické organizace, po válce se do budovy vrátila pohraniční stráž, která zde zůstala po celou komunistickou éru. Dnes tento moderní hotel láká především na minulost dávnější a podstatně romantičtější: nejslavnějšího pašeráka Grasela.

Lesní hotel Peršlák a Kámen republiky. Nápisy, které do něj vojáci vryli, odráží pohnutou minulost země

9. Za chmelovou vůní do Dalešic

Dalešice tento rok v červnu oslavily 30. výročí od vzniku filmu Jiřího Menzela Postřižiny. Zchátralý pivovar se naštěstí podařilo zrenovovat a od roku 2002 se v něm opět vyrábí zlatavý mok.

Hotelovým hostům se nabízí k ochutnávce polotmavá dvanáctka Jazzový ležák, Kouřící králík nebo třináctistupňový světlý májový ležák. V areálu pivovarského hotelu funguje i půjčovna špičkových elektrokol Hybrid.

Pivovarský komplex Dalešice oslavil tento rok v červnu 30. výročí od vzniku filmu Jiřího Menzela Postřižiny

10. Sladké osvícení v Ratboři u Kolína



Sofistikovaně geometrická předválečná vila rodiny cukrovarníků vznikala na stole architekta Jana Kotěry, který navrhl i pražskou právnickou fakultu nebo muzeum v Hradci Králové. Dnes zámeček funguje jako hotel a jeho pokoje jsou zařízené originálním kubistickým nábytkem nebo jeho přesnými replikami.

Nad průčelím architektonického skvostu se tyčí Štursovy sochy Ducha a hmoty a signalizují, že zdejší pobyt hostům přinese osvícení nebo přinejmenším potěšení. Pár dní v tomto domě uprostřed anglického parku dokáže milovníkovi minulého století osladit život stejně tak, jako to svedly výrobky původních majitelů.

Škálu originálních hotelů u nás najdete opravdu širokou. Server Kudy z nudy doporučuje i další: Safari kemp ve Dvoře Králové, nejužší český hotel Klementin, zámecký hotel Ctěnice nebo plovoucí hotýlek Florentina.

Překvapeni jistě budou i návštěvníci hotelu Kraví Hora v Bořeticích, zámečku La Veneria ve Valticích nebo penzionu Na Bělidle v Krásné Lípě. Schází vám ve výběru hotel, který je podle vás nejoriginálnější? Dejte nám o něm vědět!