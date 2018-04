Pobyt v kempu bude letos dražší

"Zdražili jsme proto, že se zvedly vstupní náklady. Za nocleh v chatce zaplatí zákazník 180 místo loňských 160 korun," uvedl Petr Kavka, provozovatel Autocampu Osek na Teplicku. Podobný argument jako Kavka mají i další provozovatelé.

"Zvyšují se poplatky za energie, proto zdražení o desetinu. Na druhou stranu jsme rozšířili služby - zákazníkům bude sloužit nově zařízená restaurace," řekl Petr Velek, jednatel společnosti provozující Autokemp v Chabařovicích na Ústecku. Zdejší zařízení patří mezi nejdražší v kraji. Rekreant, který přijede autem a chce tu přespat jednu noc ve stanu, zaplatí 210 korun.

Slevy na dlouhodobé pobyty

Řada kempů poskytuje slevy lidem, kteří v kempu tráví třeba celé léto. "Tímto způsobem je u nás obsazena polovina kapacity kempu. Lidé mají o permanentky na celou sezonu velký zájem," vysvětlila Ivana Bártová, správce Autokempu Vikletice u Nechranické přehrady, která je v kraji rájem milovníků surfu.

Někde to jde i bez zdražení, ale takové kempy jsou spíše výjimkou. "Stejné ceny držíme už několik let. Podražili jsme jen karavanové přípojky, a to o 10 korun za den," uvedl Petr Koža, nájemce Autocampu v Děčíně. Nocležník se stanem a autem tu ovšem za noc zaplatí 170 korun.

Kempování ve volné přírodě může přijít draho

Pro řadu lidí, zejména mladých, jsou ceny v kempech poměrně vysoké a spí proto 'nadivoko' v přírodě. Správci chráněných území, která se rozkládají na většině území regionu, to však nedoporučují.

"Podle zákona je totiž zakázáno tábořit a rozdělávat oheň mimo povolená místa. Těmi se rozumí kempy a veřejná tábořiště," vysvětlil Martin Košner, zástupce vedoucího CHKO České středohoří. "Pojem táboření sice není v zákoně vymezen, ale ochránci přírody za táboření považují už to, že se někde zdržíte za účelem přenocování," uvedl Košner.

Noc na divoko se ovšem může prodražit. Podle Zdeňka Patzelta, ředitele Národního parku České Švýcarsko, mohou strážci uložit na místě pokutu dva až pět tisíc korun, ve správním řízení pak až 50 tisíc korun.