Pobyt v Bosně přináší rizika

Mapa Bosny a Hercegoviny Most v Mostaru před válkou

I když válečný konflikt v Bosně skončil v roce 1995, velvyslanectví upozorňuje, že v zemi stále hrozí řada rizik. V Bosně se stále vyskytuje řada zaminovaných prostor, které nejsou evidovány a zřetelně označeny. Je proto nutné pohybovat se pouze po označených, pevných a přehledných cestách, nevydávat se do lesů, na louky, místa se sypkým povrchem a případná válečná zbořeniště. Kvůli množství nevybuchlé munice by se turisté měli vyvarovat dotýkání podezřelých předmětů a rozdělávání ohně mimo bezpečná stanoviště.Špatná je stále také situace na bosenských komunikacích, kterou navíc zhoršuje vzrůstající provoz zastaralých vozidel a vojenské techniky mezinárodních sil SFOR. Podle informací českého velvyslanectví se zhoršuje i propustnost na hraničních přechodech, zejména mezi Chorvatskem a Bosnou. Trasy nejsou kvalitně značeny, tamní řidiči často porušují pravidla silničního provozu. Policisté navíc i při malých přestupcích okamžitě udělují pokuty.V případě nehody se s problémy přivolává pomoc, Bosna je navíc špatně pokryta signálem pro mobilní telefony. Při závažných onemocněních může také negativně působit nedostatečná rychlost a ne příliš vysoká úroveň kvality poskytované péče.V Bosně jsou rovněž problémy s dodržováním hygieny, které státní orgány dostatečně nekontrolují. Často se proto vyskytují nekontrolované i utajované šíření nakažlivých nemocí, situace se zhoršuje právě v letních měsících. Velvyslanectví proto nedoporučuje pít vodu z neznámých zdrojů, nakupovat maso a mléčné výrobky v tržnicích, koupat se v neznámých vodních zdrojích ani městských koupalištích a nepřibližovat se psům a kočkám. V Bosně se v současnosti vyskytuje epidemie brucelózy a horečky Q, kterou šíří domácí zvířata.Velvyslanectví také varuje před tím, aby lidé vyráželi do Bosny za válečnou a poválečnou turistikou. "To platí ve stejné míře i pro obdivovatele militarií či sentimentálně zabarvené pokusy znovu cestovat trasami k moři používaným v období bývalé Jugoslávie," upozorňuje ambasáda.