Pobřežní hlídka získala nový člun

Záchranáři se letos stali jednou z atrakcí Těrlické přehrady. Kromě jiného proto, že se tuto sezónu poprvé prohánějí po hladině osm kilometrů dlouhé vodní nádrže ve zbrusu novém speciálním záchranářském člunu. Těch je v zemi jen pět. Těrličtí jsou značně pyšní na to, že ho Český červený kříž, pod který spadají, přidělil právě jim, přestože jejich organizace funguje teprve druhou sezónu.

"Máte fakt krásnou loď," žertem teď na ně pokřikují jachtaři a surfaři, kteří je míjejí při kontrolních projížďkách na přehradě. "Loni jsme se snažili, aby číslo na náš mobil bylo v každé restauraci a v každém rekreačním středisku okolo přehrady. Podařilo se to a zdá se, že lidi už vědí, že jsme tady," říká šéf těrlických vodních záchranářů Jan Siuda.

Vyřazený havíř a někdejší člen báňské záchranné služby teď místo odpočívání v předčasném důchodu školí mladíky na záchranáře a hlídá, jestli někdo z rekreantů nepotřebuje pomoc. V zemi pracuje čtyřicet jedna skupin vodní záchranné služby. Mají své prezidium v Praze a spadají pod Červený kříž. "Původně jsme působili jako členové klubu vodního lyžování. Lidé si zvykli, že když se někdo na vodě převrátil, jeli jsme ho samozřejmě vytáhnout. Pomáhali jsme také při povodních před třemi roky. Proto jsme se před rokem a půl rozhodli, že vytvoříme samostatnou skupinu záchranářů. Velmi nás v tom podpořila starostka Těrlicka," vysvětluje Jan Siuda.

Starostka Lydie Vašková míní, že záchranáři přispějí k tomu, aby se Těrlicko stalo stále více vyhledávanou rekreační oblastí. "Potřebujeme turisty a musíme jim nabídnout čisté pláže, pořádek a bezpečnost," říká. Mezi záchranáři jsou vrcholoví sportovci - vodní lyžaři a plavci. "Mladí mají zájem, ale po čase zjistí, že to není jen vysedávání na břehu. Je to povinnost. Když má službu, musí tady prostě celou dobu být. I vstupní testy jsou tvrdé," vysvětluje šéf těrlických záchranářů. Všichni členové slouží zadarmo, ve svém volném čase. Snem záchranářů je mít časem z přehrady rekreační oblast, kde má každý z nich odpovědnost za určitý úsek pláže.

"Seriál Pobřežní hlídka byl sice jen film, ale ta cvičení a přísné výběry záchranářů, které tam byly ukázány, opravdu v mnoha zemích tak probíhají. Tam, kde je moře, je vodní záchranářství na opravdu vysoké úrovni. Je to sport, který má svá mistrovství Evropy i světa," vysvětluje Jan Siuda. Těrlicko má sice ke kalifornským plážím daleko, ale záchranáři berou svou práci stejně vážně jako jejich kolegové z břehů moře. "Když se tady udělají půlmetrové vlny, lidé na pramicích a šlapadlech poznávají, že to už není legrace Z devadesáti procent sice ošetřujeme drobná poranění, ale byly případy, kdy lidé opravdu potřebovali pomoc," říká syn šéfa záchranářů Richard Siuda. "Lidé jsou nezodpovědní, klidně berou do lodí děti bez záchranných vest. Jedna se převrátila a když jsme k ní dojeli, děti se jí držely už z posledního. Letos jsme například tahali z vody dívku, se kterou se převrátila plachetnice. Byla už pořádně promodralá a měla dost. Takže nejlepší samozřejmě vždycky je, když naši pomoc nikdo nepotřebuje," říká mladý záchranář.