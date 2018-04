Po zrušených železnicích kousek od hranic. Tři krásné dny na kole

Osud nepoužívaných lokálek vystavěných hlavně na přelomu 19. a 20. století může být rozličný – některé po snesení kolejnic a pražců a úplné likvidaci terénního tělesa přestaly existovat, jiné desítky let zarůstají plevelem a křovím, a další našly využití formou přeměny na nenáročné cyklostezky. Pro řadu odlehlých regionů, kam jejich trasy zhusta vedou, to může být dobrý program na přilákání turistů.

Pro rodinné cyklistické výlety tyhle trasy cíleně vyhledáváme, a to jak v Česku (kde jich zatím mnoho není), tak i v blízké cizině. Oproti hlavním tahům se tyto železniční tratě stavěly úsporně a jejich trasa se víc přizpůsobovala tvrdším přírodním podmínkám, vedly tak pokud možno podél říček a potoků, i na kratších úsecích jim zpravidla stála v cestě větší stoupání. Proto se takové cyklostezky venkovskou krajinou více klikatí a dnešní cyklisty tak zavedou i do míst, kam by se třeba jinak nepodívali.

Pátráním v mapách jsem objevil hned pětici takových zrušených místních tratí blizoučko za hranicí v Bavorsku. Všech pět cyklostezek je dlouhých 20 - 45 kilometrů, což tam a zpátky představuje vždy pěkný celodenní výlet, vhodný i pro rodiny se zdatnějšími dětmi. Veškerá stoupání i klesání jsou díky původnímu určení trasy naprosto plynulá a pozvolná. A ti méně zdatní si mohou trasu kdykoliv libovolně zkrátit, návrat je po stejné trase.

Ideální východisko ke všem trasám představuje bavorský Cham či jeho blízké okolí, kde se ubytujeme. Autem to pak odsud máme k začátkům všech vybraných cyklostezek nanejvýš 15 – 40 kilometrů.

Všechny trasy jsou převážně šotolinové, kratších asfaltových úseků je na nich vždy jen několik. Ale šotolina je jemná a kvalitní, úplně bez výmolů a jízda je tak velice pohodlná a bezpečná. V horkém letním počasí cyklisté ocení, že naprostá většina tras vede lesem či alejemi vzrostlých stromů. Ve všední dny potkáte jen ojedinělé cyklisty, ale ani o víkendech se nedá mluvit o velkém provozu.

Pro prodloužený víkend jsem zvolil trasy tři, snadno dostupné právě z Chamu. Další dvě z pětice si necháme na příště.

1. den Schönsee – Nabburg - Schönsee, 2x45 km

„Stezka bavorsko-českého přátelství“

Výchozím místem této cyklostezky je městečko Schönsee, známé vydařenou rekonstrukcí původně měšťanského pivovaru na kulturní centrum oblasti (Centrum Bavaria Bohemia, CeBB), ležící jen 4 kilometry od česko-německé hranice.

Z Chamu popojedeme do Schönsee asi 40 kilometrů severozápadním směrem. Zde končila lokálka z Naabburgu, ovšem cyklostezka pokračuje trasou po silnicích až do Domažlic a Plzně. Informační tabule jsou dvojjazyčné, jak se na stezku přátelství sluší.

První úsek ve směru do údolí řeky Naab po tělese železnice vede mírným klesáním z Schönsee zalesněným údolím potoka Ascha a asi po 5 kilometrech pokračuje rovinatým úsekem až do vesnice Schneeberg. Odtud pošlapeme mírným stoupáním 3 kilometry nad městečko Oberviechtach. Minulý železniční provoz tady připomíná vystavená parní lokomotiva z roku 1899.

Trasa 1, památník železničního provozu v Oberviechtachu Trasa 1, mlýn v údolí potoka MurachMurach

Ve městě doporučuji doplnit kalorie, protože dále na trase jsou možnosti občerstvení až do Nabburgu velmi omezené až žádné. Abyste se dostali do centra Oberviechtachu, odbočte u lokomotivy doprava k hlavní silnici, po ní opět doprava a asi po půl kilometru pak vlevo najdete centrum s obchody a restauracemi.

Po návratu na trasu pokračujeme dlouhým mírným klesáním podél potoka Murach až do širokého a plochého údolí říčky Schwarzach k řece Naab. Následuje rovinatý úsek do Wölsendorfu. Odtud zbývá do Naabburgu 5 kilometrů po silnici s místním provozem a po mostech přes dálnici A93 a řeku Naab.

Přibližně v polovině trasy najdou zvídaví cyklisté vždy po několika stech metrech pěkné informační panely o planetách sluneční soustavy i o Slunci samotném. Panely jsou v němčině i češtině, vyvedené v nerezu a informace jsou velmi podrobné. Můžeme před nimi např. v podobě kvízu zpestřit výlet dětem.

Trasa 1, asfaltový úsek nad Oberviechtachem Trasa č. 1, Nabburg – Schönsee, místní obdoba Stonehenge

Profil trati Naabburg 370, Lind 575, Schönsee 640 m nad mořem

2. den Falkenstein – Řezno (Regensburg), 2x40 km

Tahle trasa má oproti ostatním exkluzivní bod obratu - historické centrum krajského města Řezno na Dunaji, zapsané v prestižním seznamu UNESCO. Výchozím místem cyklostezky je Falkenstein, obec s hradem na kopci, asi 25 kilometrů od Chamu.

Na trasu je třeba na jihozápadním okraji obce Falkenstein vyšlapat krátké prudší stoupání. První třetina cyklostezky vede hlubokým lesem a cesta zde mírně stoupá, což má výhodu – dojezd bude z kopce.

Nejvyšší bod trasy představuje, zhruba v její polovině, obec Hirshenbühl. Pak už následuje 20 kilometrů dlouhé mírné klesání lesy a alejemi pěknou podhorskou krajinou, dokonce s několika asfaltovými úseky. Železniční úsek končí asi 5 kilometrů před bodem obratu, ve vesnici Gonnersdorf.

Vyznačená trasa dále pokračuje po místních komunikacích po mostě přes Dunaj do centra Řezna. Občerstvit se můžete v Rossbachu, dále v Hauzendorfu, (zde slouží jako restaurace a bufet budova bývalého nádraží), Wenzendorfu a samozřejmě v Řezně.

Trasa 2, hrad Falkenstein Trasa 2, statek pod železničním náspem v údolí Wenzenbachu

Profil trasy Řezno 330 m, Hirschenbühl 600 m, Falkenstein 560 m nad mořem

3. den Miltach - Bogen, „Dunajsko-regenská cyklostezka“, 2x40 km

Tato trasa spojuje dvě řeky, respektive dvě cyklostezky vedoucí údolími dvou řek: na severní straně začíná v údolí řeky Regen u Miltachu, na jižní straně končí na dunajské cyklostezce u Bogenu. Do Miltachu to přitom máme z Chamu autem jen 15 kilometrů, ale nakonec ani autem nemusíme - podél řeky Regen totiž do Miltachu vede pěkná asfaltová cyklostezka.

Trasa spojuje dvě údolí, takže je jasné, že její profil bude jiný než u dvou předchozích. Vrchol stoupání přichází asi v jedné třetině u obce Konzell (520 m). Výchozí bod u řeky Regen leží v nadmořské výšce 380 metrů a k Dunaji pak klesá na 320 m. Cestou narazíme i na restauraci, kde se dají zdarma dobít akumulátory elektrokol.