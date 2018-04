Po útocích na USA je pohřešováno pět Čechů

15:42 , aktualizováno 15:42

Tři měsíce po zářijových teroristických útocích na USA registruje ministerstvo zahraničí pět Čechů, kteří se od té doby neozvali svým příbuzným. V půli října to bylo o pět lidí více. Média již dříve spekulovala, že pohřešovaní mohou být lidé, kteří ve Spojených státech pracují bez povolení. Černínský palác ale dosud neví o žádném Čechovi, který by při katastrofě zahynul. Uvedli to pracovníci tiskového odboru ministerstva. Dnes uplynuly tři měsíce od nejhoršího teroristického útoku na Spojené státy, který si 11. září vyžádal tisíce obětí.