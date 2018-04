Po unikátní řepařské drážce Polabím

Může se hodit Jak se tam dostat Výchozí železniční stanici Sendražice se nachází se těsně vedle silnice 328 z Kolína do Ovčár (směr Městec Králové). U stanice je parkoviště pro osobní auta.

Od kolínského vlakového nádraží je možné během víkendu použít přímou autobusovou linku MHD č. 10 ve směru k automobilce TPCA s odjezdy v sobotu: 8:45, 9:45, 10:55, 11:55, 13:55, 14:55, 16:55 a v neděli 9:45, 10:55, 11:55, 13:55, 14:55 a 16:55 do zastávky Sendražice – rozcestí, od níž už je to jen 200 m po silnici směrem na Ovčáry (TPCA). V sobotu 8. září bude provoz drážky součástí oslav 750 let města Kolína.

28.-30.září "Řepánkovy slavnosti"

1.-2.prosince - "Čertovské jízdy“ Tip na výlet a mapa

Cesta historickou železničkou však může být i zpestřením cyklistického nebo pěšího výletu Polabím. Z okraje Kolína vede přes Sendražice a dále kolem stanice železničky cyklostezka k automobilce TCPA. Vhodná je např. cykloturistická mapa Shocart 1 : 60 000 Okolí Prahy – Nymbursko.

Užitečný web: www.zeleznicka.bloudil.cz