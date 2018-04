Po svatých místech Svatou zemí

Je to místo, které vyvolává chvění. A to bohužel nejen kvůli své historii a mýtům.

Dnes se lidem spíše než svatá místa míhají před očima záběry rozervaných autobusů a restaurací, kde se před chvílí vyhodil do povětří palestinský sebevražedný atentátník. Není to zrovna uklidňující pocit pro nábožné rozjímání. Ale když obavy překonáte a vypravíte se do Izraele, přijdou mnohá překvapení.

Nic nevypadá tak, jak jste si vysnili třeba při čtení Bible. Ocitnete se v moderní zemi, kterou po většinu roku rozpalují až nesnesitelné paprsky ostrého blízkovýchodního slunce, a tak se lze jen těžko ubránit myšlence: Proč právě tady?

Stačí jen pár hodin a je to jasné. A nejen proto, že kamkoli člověk šlápne, může si být jistý, že stojí na místě zmíněném v Bibli či v historických knihách. Je to kus země s nebývalou energií zkoncentrovanou na tak malém prostoru, že je to až k neuvěření.

Jeruzalém

Když přijedete do města měst, zprvu jen zíráte, jak vám před očima pochodují dějiny.

Staré město obehnané silnými zdmi si v moderním Izraeli zachovalo atmosféru dob dávno minulých. Úzké uličky ani nedovolují, aby tomu bylo jinak. Projít je lze během pár hodin, ale kouzlo svatých míst, ať pro křesťany, židy či muslimy, to nedovolí.

Západní zeď či Zeď nářků, nejposvátnější místo Židů, sousedí se Skalním chrámem, který je zase svatý muslimům. Mešitu se zářivou zlatou kupolí postavili na místě, kde dříve stál Herodův palác. O kousek dál na malém vršku zvaném Golgota sídlí členitý chrám Božího hrobu, kam zase míří všichni křesťané poklonit se mučednické smrti svého Vykupitele.

Betlém

Je to uzavřený svět sám pro sebe. Místo narození Ježíše Krista mají dnes v rukou Palestinci, ale vchod do Betléma stále hlídají Izraelci. Tváří se přísně. Co kdyby jedno z projíždějících aut bylo naloženo trhavinou.

Před čtyřmi lety, než Palestinci znovu odstartovali povstání proti Izraelcům, si tu turisté podávali dveře. Dnes se sem odváží jen málokdo. Odrazují přísné kontroly. O to větší zážitek to je. Žádné fronty a strkanice.

Další zajímavá místa u svaté země SINAJ Sinajský poloostrov byl léta pouze vojenskou zónou. Po egyptsko-izraelském míru na něj však míří stále více turistů. Hora Sinaj, na níž Mojžíš sdělil lidu svému svých známých deset přikázání, je výjimečným svatým místem. Na hoře však nic moc neuvidíte. Pod ní je známý klášter svaté Kateřiny. Více o Sinaji ZDE. PETRA Jordánská Petra je od Sinaje jenom kousek a je vůbec nejnavštěvovanějším místem země. Slavné skalní město hýří všemi barvami a chodit zde můžete celý den a pořád fotíte stavby pod jiným světlem. Být v Jordánsku a nevidět Petru se rovná smrtelnému turistickému hříchu. Toho se zde ale nedopouští skoro nikdo. Více ZDE. KYPR Jeden z největších ostrovů Středomoří je ze Svaté země velmi dobře dosažitelný lodí. Pokud lze něco doporučit, tak je to návštěva metropole Nikósie. Je to jediné rozdělené město Evropy (na řeckou a tureckou část) a připomíná v tomto Berlín. Zvláštní, těžko pochopitelné a výjimečné.

Galilejské jezero

Až tady vám naplno dojde, proč je to země zaslíbená. Sledujte cestou na sever ke Galilejskému jezeru chvíli břeh říčky Jordán a naskytne se výhled slibující hojnost: zelené louky, plantáže s banánovníky, olivové háje.

Když se pak před vámi otevře sluncem zalité oválné jezero, jehož modrá je stejně blankytně modrá jako nebe nad ním, návštěvník zažívá dech beroucí pocit. Nejlepší výhled je svrchu Golanských výšin, odkud jsou vidět i v dálce se pyšnící bílé vrcholky nejvyšší izraelské hory Hermon.

Právě v okolí jezera Ježíš kázal, chodil po jeho hladině a rozmnožoval ryby a chléb, což dodnes připomíná mozaika v kostele Rozmnožení. V osadě Káně Galilejské učinil první zázrak. Při svatební hostině, na kterou byl pozván spolu s matkou a učedníky, najednou došlo víno. "Stálo tam šest kamenných džbánů vody a Ježíš vztáhl ruku svou a proměnil vodu ve víno. Tak učinil první zázrak, zjevil moc svou a slávu a mnozí uvěřili v něho."

Masada

Tyčí se nad hladinou Mrtvého moře. Izraelští vojáci tu skládají slavnostní slib, že Masada už nikdy nepadne. Někdejší pevnost vystavěná králem Herodem na ploché výspě na troud vyprahlého kopce byla sice dávno zničena, ale její někdejší pýcha dýchá ze zbytků stěn.

Kdo nechce šlapat na horu, sedne do kabinkové lanovky a přemýšlí, jak tu židovští rebelové léta odolávali římské přesile. Když zjistili, že pevnost padne do rukou Římanů, spáchali hromadnou sebevraždu.

Masada není pozoruhodná jen svou historií, ale i chytrým systémem "chytání dešťové vody", který zdejším obyvatelům umožnil přečkat sevření římských pluků. Ani to nepomohlo a Židé byli ze Svaté země na dlouhá staletí vyhnáni. Teď jí z velké většiny vládnou, ale bez klidu a míru. Boj přetrvává.