Po stopách V. I. Lenina na Rysy

Stopy namalované na skále jsou památkou na den, kdy sem v roce 1913 vylezl vůdce bolševické revoluce Vladimír Iljič Lenin.

Rysy patří z větší části Slovensku, přičemž jejich západní vrchol je nejvyšší horou Polska. I když se Rysy se svými 2503 metry jenom těsně vejdou do slovenského 'top ten' nejvyšších vrcholů, rozhodně stojí za návštěvu, už proto, že jsou nejvyšší volně přístupnou dvoutisícovkou na Slovensku.

Od Popradského plesa se cesta z počátku jenom mírně zvedá. Lesní část brzy vystřídá lehká treková trasa, která připomíná serpentiny při jízdě autem. Ale teprve, když vyčistíte hlavu od zbytečných myšlenek, začnete mít z výstupu patřičný požitek.

Pak už jenom stoupáte, zatáčku od zatáčky, a přemýšlíte, jak dlouho ještě. Cesta není příliš náročná, pouze na několika místech se přidržujete řetězu nebo opatrně překračujete ledovcové pole.



Chata pod Rysy

Poté, co minete nádherná Žabí plesa, čeká vás další a poslední záchytný bod - Chata pod Rysy.

Na tuto horskou boudu se jídlo stále ještě dopravuje na zádech nosičů. Pár jich můžete potkat po cestě. Či spíše vás určitě aspoň jeden cestou mine. Přestože mají na zádech desítky kilogramů (někteří nesou i kegy s pivem), jdou mnohem rychleji než vy. Ale pokud věříte, že to dokážete, můžete si to zkusit s menší zátěží také – a chatári se vám odmění hrníčkem čaje s rumem.



Potkáváte malé děti, psy, společnost šinoucí se k vrcholu je různorodá. A úplně nahoru nakonec dorazí naprostá většina účastníků.

Jenom co vystoupíte pár desítek metrů nad chatu, naskytne se vám úchvatný pohled. Tři vrcholky Rysů obležené lidskými mravenci. Odpočívají, kouří, někteří telefonují. Dolů je to přes dvě hodiny, na nejbližší polskou chatu o něco víc. Ale za pěkného počasí stojí výlet rozhodně za to.

Rysy jsou štít s nejkrásnějším výhledem do všech světových stran. Po Lomnickém štítu jsou nejnavštěvovanějším vyhlídkovým místem Vysokých Tater. V případě ideálního počasí je z vrcholu vidět až na Sněžku.

Může se hodit



Žabí plesa

POPIS TRASY

Od Štrbského plesa až na vrcholek Rysů trvá cesta asi 6 až 7 hodin a je vhodná pro středně pokročilé turisty. První část po Popradské pleso zvládnou i začátečníci. Pomalou chůzí ji zvládnete přibližně za dvě hodiny. Celková délka trasy činí 19 km.

Trasa vychází ze Štrbského plesa z nadmořské výšky 1355 m a dále pokračuje po žluté turistické značce na Helios. Následující cesta povede po červené na Rozcestí u Triganu a na Popradské pleso. Poté dále po modré trase na rozcestí červené a modré značky.

V poslední části se jde směrem na Chatu pod Rysy, kde si můžete dát občerstvení před závěrečným výstupem na vrchol. Ale mnohem lepší bude se zde stavit až cestou zpět z vrcholu. Od chaty až k vrcholu už nemůžete zabloudit.

JAK SE TAM DOSTAT

Z Prahy dálnicí na Brno, Olomouc a potom směrem Hranice na Moravě. Pak pokračujete přes hraniční přechod do Žiliny a nakonec do Popradu. Odtud je třeba vyjet na podtatranskou cestu, která vede z Tatranské Štrby do Tatranské Lomnice. Výhodné ubytování lze sehnat například ve Staré Lesné, ze které to navíc není nikam příliš daleko.



Pohled z pod vrcholu Rysů

CO DĚLAT, KDYŽ PRŠÍ?

Ideální je navštívit popradské termální koupaliště. Některá místa sice vypadají, že pamatují i lepší časy, ale opravené části už působí moderním dojmem. Kromě bazénů obsahuje koupaliště několik trysek a vodních atrakcí, díky kterým vydržíte ve vodě neobvykle dlouhou dobu. A plavat venku v horké vodě a nechat si na hlavu snášet déšť je zvláště na podzim úžasné.

