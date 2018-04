Po stopách svatého grálu na magický Montserrat

Může se hodit Otevírací doba a vstupné

Muzeum s obrazárnou je otevřené od 10 do 18 hodin a vstupné činí 6,50 eura (pro studenty 5,50 eura).

Bazilika má oficiálně stanovené vstupné 5 eur, ale nikdo po mě žádné peníze u vchodu nechtěl, takže lze projít i bez jeho zaplacení. Otevírací doba baziliky je od 9:00 do 20:15 v létě, ve zbytku roku se zavírá o něco dříve. Doprava

Do Montserratu jezdí vlak z nádraží na náměstí Espanya v Barceloně (pozor, až ho tam budete hledat, nalézá se v podzemí pod náměstím). Jízda do stanice Monistrol de Montserrat trvá necelou hodinu. Na vlak navazuje na úpatí hory kolejová lanovka cremallera. Ke klášteru dorazí za 17 minut. Není to ale jediná možnost, alternativou je visutá kabinová lanovka. V Barceloně je možné koupit jeden zpáteční lístek na vlak i cremalleru dohromady, který vyjde na 15 eur.