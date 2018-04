Po stopách Svaté rodiny do Egypta

Před 15 lety dohlížel Halím Filobus Michajl na výkopy pro kanalizaci v nedlážděné a blátivé uličce ústící ke starému kostelu v severoegyptském městě Ságha. Lžíce bagru v jedné chvíli narazila na něco tvrdého. Když dělníci odstranili hlínu, zjistili, že tvrdý předmět je špinavě bílý kámen velikosti počítačové klávesnice.Nebylo by na něm nic zajímavého, kdyby do něj nebyl vryt tvar připomínající otisk dětského chodidla. Za několik týdnů po objevu prohlásili představitelé egyptské koptské církve, že hnědá skvrna je otisk chodidla Ježíše Krista; a je tu pro egyptský cestovní ruch tolik potřebný další biblický příběh. V bibli stojí, že Marie a Josef uprchli s malým Ježíšem z Betléma do Egypta, aby dítě ochránili před pochopy krále Heroda. Text ale nenabízí žádné detaily z jejich egyptského pobytu. Egyptská vláda se proto připojila ke koptům a společně vydali itinerář obsahující 22 egyptských měst, jimiž údajně rodina prošla. Na oslu se prý přes poušť dostala do zelené delty Nilu a zastavila se v místě zvaném Ságha, pak pokračovala na jih a nakonec se vrátila do Nazaretu v dnešním Izraeli. Koptové vyprávějí, že v Sághze se o něco než rok starší Kristus postavil na kámen, z nějž vytryskla voda. Otisk jeho chodidla prý zůstal v kameni otištěn. "Oživujeme historii lidstva a pouť Svaté rodiny," říká ministr cestovního ruchu Mamdú Ahmad Baltagí. Ze 64 miliónů Egypťanů vyznává koptskou církev deset procent lidí. Koptové za staletí spojili papežské edikty i místní pověsti a "zmapovali" pobyt Svaté rodiny v Egyptě, který měl trvat tři roky a 11 měsíců. S příchodem Marie, Josefa a Krista prý padli pohanští bůžci, rozkvetl vonný keř, strom se sklonil v modlitbě, prameny vyrazily ze země a na rozžhavené poušti poskytl stín osamocený mrak. Dnes najdete údajné otisky nohou některého člena Svaté rodiny téměř v každém koptském kostele. Kvůli nim pak do chrámů putují každoročně kolem 1. června, v době, kdy prý Svatá rodina přišla do Egypta, tisíce poutníků. Žádná světová církev nezpochybňuje tvrzení, že Svatá rodina pobývala v Egyptě, ale nikdo kromě koptů se nepokusil zmapovat její cestu anebo hledat posvátné důkazy pobytu v Egyptě. Tvrdí se, že kámen ze Sághy byl vystavován až do 13. století, kdy zmizel. "Věděli jsme o něm, ale nikdy jsem si nepomyslel, že to budu já, kdo ho najde," vzpomíná dvaasedmdesátiletý Michajl. Dnes je kámen v kostele pod skleněným krytem, do nějž lidé vhazují písemné prosby a žádají kromě jiného zázračné uzdravení, požehnání nebo životní úspěch. Další známé místo vztahující se ke Svaté rodině je Dajr Muharrák známý také jako Spálený klášter v jižním Egyptě. Opevněný klášter mezi úrodnými pláněmi Nilu a pustými kopci pouště zahrnuje kostel, který je údajně postaven nad jeskyní, kde rodina pobývala šest měsíců. V kostele bez oken sestávajícím ze dvou lodí a osvětleném matnými lampami, je za zástěnou oltář, na němž údajně spal Ježíš.