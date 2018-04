Po stopách Robina Hooda v Nottinghamu a okolí

Ještě před chvílí svištěly mé šípy z dobrých dvaceti metrů do středu proutěného terče v Sherwoodském lese. Teď je ale všechno jinak. Krk mám stažený, jako by ho svírala oprátka. Proti mně sedí ve studeném sále Nottinghamského hradu sám šerif z Nottinghamu a pobaveně se usmívá. Pokud se nestane zázrak, bude to konec legendárního zbojníka.

Ne nezbláznil jsem se. V anglickém Nottinghamu a v jeho nejbližším okolí si dnes klidně můžete představovat, že jste Robin Hood. Nebo krásná Mariana. Na stopy legendy narážíte na každém kroku. Zejména v těchto dnech, kdy světová kina ovládla dvojice režisér Ridley Scott a představitel hlavní role Russell Crowe s nejnovější filmovou verzí příběhu. Nový film a stará legenda se tu někdy až bizarně promíchávají s realitou života téměř třistatisícového univerzitního města.

Velká Británie, skutečný nottinghamský šerif

A stará dobrá Anglie čeká, že novým filmem vyvolaný zájem o Robina Hooda přinese této části země, která se definitivně loučí s uhelnými doly a dalším starým průmyslem, oživení v podobě turismu. To by mohlo oblasti pomoci získat až 50 milionů liber.

Křižácká putyka i techno

o zbojnické legendě Pověst o Robinu Hoodovi si předávali po staletí ústně potulní pěvci. První písemné zkazky se objevily až koncem 15. století. Jeho skutečná existence nebyla nikdy potvrzena. Nejpravděpodobněji se v Hoodovi promítá hned několik historických postav. V každém případě podle legendy tento zbojník - mistr luku a šípu - bojoval proti tyranii krále Jana a šerifa z Nottinghamu. Ukrýval se v hlubokých hvozdech Sherwoodského lesa, kde přepadával bohaté pocestné.

Začíná to hned po příletu na zbrusu novém letišti v Doncasteru v samém srdci Anglie. Na prosklené letištní hale září obrovský nápis ROBIN HOOD AIRPORT. Uvnitř pak nechybí zbojníkova bronzová socha. Ani na moment nepochybujete o tom, kam jste se to dostali.

Po samotném Nottinghamu vás provede téměř opravdický Robin Hood ve zbojnické uniformě. Pivo můžete pít ve starobylé hospodě Ye Olde Trip to Jerusalem, kde se před osmi sty lety občerstvovali křižáci mířící do Palestiny. A v soudní síni místního Muzea spravedlnosti rozehrává průvodce s turisty-figuranty drsný proces se sherwoodskými zbojníky. Na ulici vás pak mine dvoupatrový autobus se zkrvavenou tváří Russella Crowa.

A teď střih. Moderní univerzity, v Nottinghamu jsou dvě, obě dosti prestižní a studuje na nich na 60 000 studentů. Můžete tu zajít do zajímavých obchodů, Nottingham je prý takový malý Londýn, mají tu třeba dobrý výběr bot. Jsou tu výborné hospody a kavárny - rovnou zapomeňte na zkazky o otřesné anglické kuchyni.

Británie, průvodce Nottinghamem oblečený jako Robin Hood

Najdete tu i budovu Muzea moderního umění nebo noční diskotéku ve velkém rockovém klubu Rock City, kam holky nechodí v džínách a skejťáckých botách jako u nás, ale v minisukních, barevných šatech s dekolty vpředu i vzadu a na "high heels" - vysokých podpatcích. A až budete kolem dvanácté odcházet, neuvidíte jediného ožralu, přestanete věřit pověstem o ošklivých Angličankách a kolem sebe uvidíte desítky Marian.

Celý následující den vám pak bude z toho nářezu punku, rocku, ska, reggae a taneční elektronické hudby hučet v uších.

Diskotéka v Nottinghamu Nottinghamský hrad

Rytíři měli oblek z "céček"

Ale rychle zpět do života a doby Robina Hooda. Audience u šerifa z Nottinghamu v Nottinghamském hradu není výmysl. Šerif sedí proti mně v obřadném středověkém šatu a je skutečný. Má podivné neanglické jméno Leon Unczer, jež ukazuje na mongolské předky. Je to pravý nový Angličan, ale už se správným anglickým přízvukem a s pravými anglickými způsoby, který skromně zdůrazňuje, že dnes už nerozdává na počkání oprátky neloajálním poddaným. Na rozdíl od starosty je jeho funkce jen ceremoniální, má na starosti zejména propagaci Nottinghamu.

příběhy robina hooda Příběhy Robina Hooda sepsal ve stejnojmenném románu Alexandre Dumas starší, postava sherwoodského zbojníka se objevila i v románu Ivanhoe Waltera Scotta.

Ani Nottinghamský hrad, který na konci 11. století postavili Normané, už není tím, čím býval. Pramálo připomíná staré temné prostory z doby krále Richarda Lví srdce. Nyní je to příjemné vévodské panství s pěstěným parkem a krásnými výhledy na celý Nottingham, které se roku 1875 stalo prvním anglickým městským muzeem za branami Londýna.

Kromě expozice o historii města nejvíce přitahuje malý sál s kostýmy z nového filmu Robin Hood. Šaty Robina, Mariany, krále Jana i šerifa vypadají až neuvěřitelně autenticky. Jen když se letmo dotknete některé drátěné košile, s překvapením zjistíte, že není z oceli, ale z plastových céček.

Británie. Nottinghamský hrad a socha Robina Hooda

Tak snad alespoň Sherwoodský les vydržel takový, jaký byl za dob raného středověku. Neprostupný, temný, hluboký a nebezpečný...

Ale kdepak, dnes by se tu Robin se svojí družinou schovával těžko. I když určitě stojí za to ho navštívit. Představte si 180 hektarů pokrytých nízkým, řídkým lužním lesem trochu jako od Poděbrad, s útlými břízkami vypůjčenými z ruského Mrazíka. V kontrastu s tímto subtilním porostem se každých 50 metrů tyčí krpatý, stovky let starý dub. Průvodce a místní historik John Charlesworth říká, že jich tu je na 800.

Ten největší dub, starý stovky let, podle pověsti poskytoval úkryt právě Robinovi. Dnes je srdcem a nejzajímavější atrakcí lesa, který slouží jako rekreační zóna k procházkám, piknikům a jízdě na kole. Větve Robinova megadubu jsou podepřeny podpěrami a okolí je ohrazeno, protože lidé dříve půdu kolem něj tak ušlapali, že už se do země nemohla vsáknout voda a dub začal skomírat. Do jeho vykotlaného kmene se údajně vejde na 20 lidí. Ahoj, jsi opravdickej?

Nejstarší dub v Sherwoodském lese, kde se prý ukrýval Robin Hood

O trochu víc připomíná skutečný český les nedaleký Clumber Park, další rekreační zóna. Rovněž součást bývalého královského Sherwoodského polesí. Nedaleko odtud se navíc odehrává kurz v lukostřelbě za 20 liber na osobu. Za pouhou hodinku se tu stávám Robinem Hoodem.

Výcvik v prostoru připomínajícím vojenský výcvikový kemp řídí řízný velitel, na jehož pokyny nelze než vyštěknout: "Yes, sir!" Uchopit luk, založit správně šíp, natáhnout třemi prsty tětivu, zamířit na terč, palec na spánek, pustit. Pod odborným dohledem moderního rangera nelze nakonec netrefit.

Instruktor lučištníků v Sherwoodském lese Výuka lučištníků v Sherwoodu

Zato Robin Hood, průvodce Nottinghamem, je od pravého zbojníka téměř k nerozeznání. Dlouhé, stříbrem lehce prokvetlé vlasy, charizmatická tvář, dlouhý luk a toulec s šípy, středověká rozhalená košile, kožená kapuce, holé ruce, jen levé předloktí chrání kožená bandáž. Musí to být zbojník z lesa, když dělá, že mu těch deset stupňů a studený vítr vůbec nevadí. Ostatně takhle tu chodí skoro všichni. Vypadá to jako obrácená rovnice. Čím větší zima, tím lehčí oděv.

Nové letiště Robina Hooda v Doncasteru Newarský hrad

"Ahoj, Robine, ty jsi fakt opravdickej?" ptá se na ulici herce a průvodce Ada Andrewse malý vykulený chlapeček. "Jasně, že jsem, hochu, promiň já tu mám teď nějakou práci. Dávej pozor, kdyby šel náhodou šerif, tak mi dej vědět."

Za chvíli popíjím místní pivo v jedné z nejstarších anglických hospod Ye Olde Trip To Jerusalem, která je rovněž spojena s legendou. Zdá se, že křižáci museli mít tehdy docela snadný život. Když totiž koncem 12. století král Richard Lví srdce svolal své muže na Nottinghamský hrad ke 3. křížové výpravě, armáda udělala hned po pár stech metrech první občerstvovací zastávku právě v této hospodě, napůl vytesané do pískovce.

Ye Olde Trip To Jerusalem - jedna z nejstarších hospod Anglie, kde odpočívali křižáci před cestou do Palestiny

Hospody jsou ovšem v Nottinghamu a okolí parádní. Ať už jde o stylové putyky, jako je Salutation Inn nebo Royal Children, či moderní restaurace jako The Larder of Goosgate, kde se mísí to nejlepší z tradiční a moderní britské kuchyně, nebo zvenku nenápadná, ale uvnitř o to lepší Harts.

Teprve zde, v místních hospodách, restauracích nebo venkovských sídlech u zapáleného krbu člověk začíná chápat, jak lehce se musela rodit a kvést legenda o Robinu Hoodovi.