Po stopách praotce Čecha na Říp: na kole

Východištěm trasy je město Roudnice nad Labem s možností příjezdu vlakem. Od nádraží vyrazíme východním směrem, po kilometru na rozcestí ve tvaru "V" vpravo a po silničce směrem na Krabčice.

Důvěrně známá silueta Řípu už je blízko - vede k němu nejprve silnice směrem z Krabčic na Vražkov, od které odbočuje tradiční červeně značená výstupová cesta na Říp, nejprve stromořadím k parkovišti a posléze prudce stoupající zpevněnou cestou k vrcholu.

V sezoně je parkoviště hlídané, není však vybavené stojany pro odložení a uzamčení kol. Většina cyklistů proto zkusí na vrchol vyjet nebo tam svá kola alespoň vytlačí. Cestou je možný oddych na několika místech s výhledem do Polabí severovýchodním a východním směrem.

Na hoře praotce Čecha

Pod vrcholem Řípu je turistická chata, na vrcholu pak známá románská rotunda sv. Jiří z 11. století. Během sezony jsou možné i prohlídky této kulturní památky s průvodcem.

Říp je symbolem českého národa . O tom, že na tuto horu vystoupil bájný praotec Čech a rozhodl se, že tady bude žít jeho kmen a všichni jeho potomci, píše ve své kronice Kosmas, později Dalimil i Václav Hájek z Libočan. Říp je složen z čediče s vysokým obsahem železa, a vyznačuje se vysokým magnetismem. Kompas zde vypovídá službu , neboť se odchyluje podle magnetičnosti čediče do různých stran a místy se dokonce jeho severní pól obrací skoro až k jihu. V samotné rotundě je magnetka dokonce tak zmatená, že záleží i na tom, na které dlaždici právě stojíte.

Rozhled je však možný jen z "Pražské vyhlídky" na jižní straně kopce, k níž vedou značky. Při dobré viditelnosti máte šanci vidět Prahu. V tomto směru je pak pro cyklistu cesta nesjízdná, pokračování tedy vede zpět po přístupové cestě a přes parkoviště pod vrcholem. Klesání je místy dost prudké, proto jen s dobrými brzdami!

Okruh kolem Řípu vede dále přes Vražkov, Mnetěš a Černouček, ve Spomyšli se dotkne silnice č. 16 ze Slaného do Mělníka, ale hned zase odbočí k severovýchodu přes Cítov do obce Dolní Beřkovice. Zde se dotkne Labského břehu a kopíruje po Labské stezce několikakilometrový oblouk řeky kolem oploceného areálu mělnické tepelné elektrárny, přes Horní Počaply a Račice (možnost odbočky ke známému umělému veslařskému kanálu) zpět do Roudnice.

Délka tohoto okruhu je 51,5 km, od Spomyšle (po 20 km) už vede prakticky jen po rovině. Možnost zkrácení trasy je například v Cítově odbočkou do Mělníka (železniční stanice) - ušetříte si tak 12 kilometrů.

Může se hodit Románská rotunda na Řípu

Otevřeno: duben a říjen: St - Ne 9:00 - 16:00

květen - září: denně mimo Po 9:00 - 18:00

Vstupné: 20 Kč, snížené 10 Kč