Po stopách historických tvrzí Kolínska

Kolínsko má to štěstí, že mimo řady dalších historických památek se na jeho území dochovalo i několik kamenných věžovitých tvrzí. Ty byly v porovnání s hrady stavěny v menších rozměrech a hospodařením měly bezprostřední vazbu na vesnici, ve které stály. Obvykle u nich byl i rozlehlý hospodářský dvůr. Tvrze svým držitelům poskytovaly ochranu jen při drobnějších konfliktech, řádně vyzbrojenému vojsku tvrz nemohla vzdorovat. Asi nejmohutnější tvrz byla v Hradeníně, ležícím nedaleko od Plaňan na jihovýchod. Dodnes nás překvapí svou 24 metrů vysokou třípatrovou hranolovou věží se základnou 9,6 x 11,5 metru. Je zbudována z lámané ruly s bosovaným pískovcovým nárožím. Ze západní strany stojí obranná polozřícená polygonální bašta. Hluboký vyzděný příkop obchází tvrz ze západní, severní i východní strany. Z jižní strany ji chránilo bažinaté okolí potoka. Žel, věž má popraskané zdivo a je prakticky již bez střechy. Část viny na poškození zdiva má zásah blesku v roce 1955. Mohutnost hradenínské tvrze vedla některé historiky k úvaze, zda nejde vlastně o hrad. Zakladatelem tvrze byl pravděpodobně bohatý kutnohorský patricij Mikuláš Písek, o kterém se píše v roce 1398. Doklady se však o tvrzi zmiňují poprvé až v roce 1437. Držitelé tvrze v ní bydleli do roku 1663. Pak sloužila jako skladiště a bydleli v ní jen správci hospodářského dvora. Od 18. století je sýpkou a skladištěm. Její uživatelé o ni příliš nedbali, takže dnes čeká na lepší časy, aby zazářila jako důležitá historická památka. O něco lépe na tom je další věžovitá tvrz v Lošanech. Stojí na návsi v areálu někdejšího hospodářského dvora, který dnes již neexistuje. Třípatrová hranolová věž z lomové tmavé ruly s pískovcovými nárožími o straně 16,5 metru má dnes již novou střechu a původní gotické vstupní portály. Celá tvrz bývala chráněna dnes již zaniklými příkopy, které byly napouštěny vodou z rybníka. O vsi Lošanech se píše již krátce po polovině 13. století. Tvrz vznikla daleko později - asi ve druhé polovině 14. nebo až na začátku 15. století. Jejími držiteli byly bohaté měšťanské kutnohorské rodiny, pak samo město Kutná Hora. Nejzachovalejší tvrz uvidíme v obci Pášinka jižně od Kolína. Je to také třípatrová hranolová věž ze světlé opuky o straně 9 metrů. Má pozoruhodnou barokní lucernovou střechu pobitou šindelem. V době svého vzniku (14. století) sloužila tvrz jen jako obytná věž. Těsně před koncem 17. století ji se dvorem získal bohatý pražský měšťan Vilém Arnošt Nigroni z Riesenbachu. Jeho nároky na bydlení nemohla prostá kamenná věž uspokojit, proto k ní nechal přistavět patrový zámeček. Navíc byl okolo obou staveb založen dodnes existující park.Zmíněné tvrze jsou v blízkosti silnice č. 12 mezi Prahou (Úvaly, Český Brod, Plaňany) a Kolínem. Stačí si vzít do ruky automapu, odbočit u Plaňan vpravo a pohodlně tvrze objet. Od Pášinky se okolo kolínské nemocnice připojíte do původního směru.