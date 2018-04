Po stopách bájných Keltů na největší oppidum Moravy

Staré Hradisko

Oppidum se rozprostírá na ploše 37 ha, ohraničené 2800 m dlouhým opevněním. Dále je rozčleněno na vlastní vnitřní areál (22, 5 ha), východní předhradí (1 ha) a rozlehlé západní předhradí (13,5 ha), ze kterého původně vycházely dvě vstupní brány. Západní předhradí oddělovalo od vnitřního areálu zdvojené opevnění o délce 500m. Existenci oppida lze datovat do období 2. a 1.století př.n.l., údajně ho mělo obývat až 5000 obyvatel. Plocha hradiště byla souvisle zastavěna hospodářskými dvorci. První výzkumy Starého Hradiska se rozeběhly počátkem 20. století, systematický průzkum zde probíhal v několika vlnách, od 30. až do 90. let minulého století. Práce archeologů odkryla důkazy o činnosti dílen na zpracování jantaru, lití barevných i drahých kovů, výrobu keramiky, mincoven … Podstatnou část nálezů tvoří zbraně, železné nástroje, kování, mince, keramika, ale též šperky a další umělecké předměty. Nálezy ze Starého Hradiska tvoří součást stálé expozice Muzea Boskovicka – Keltové na Starém Hradisku, bližší info na www.boskovice.cz

Věděl o něm už Komenský



Staré Hradisko nezapadlo ani ve středověku. Ačkoli bylo již přes tisíc let pusté, zaznamenává ho Jan Ámos Komenský ve své proslulé mapě Moravy a to pod označením "Hradiště, kde se nachází jantar“. Právě nálezy jantaru podávají důkaz, že zdejší oppidum patřilo k důležitým řemeslně – obchodním centrům na spojnici mezi Baltem a Středomořím. Keltská země



Celé blízké okolí Starého Hradiska je prostoupeno stopami keltské civilizace: u Ptení byl v 2. půli 19. století náhodně nalezen soubor užitných a ozdobných předmětů z doby laténské, pouhých čtrnáct kilometrů vzdušnou čarou od Starého Hradiska leží Ludéřov s objektem považovaným za keltskou svatyni.