Po snížení daně se na horách víc staví

"Tak čilý stavební ruch jako nyní ve Špindlerově Mlýně už dlouho nepamatuji. Je tu plno stavebníků a všude se pracuje," říká například Oldřich Žila, jednatel společnosti Host Team sdružující provozovatele více než pětadvaceti menších špindlerovských penzionů. Sedmnáctiprocentní snížení DPH se podle něj týká většiny členů sdružení, kteří si prý změnu nemohou vynachválit. "Sám to nemohu posoudit, protože nejsem plátce této daně. Ale kolegové se většinou shodují, že na daňových úpravách vydělají víc, než očekávali. Uspořené peníze se snaží obratem investovat do vylepšení svých penzionů," vysvětluje Žila. "Na tom, že na podzim ubytovatelé přicházejí se žádostmi o povolení různých stavebních úprav, není nic neobvyklého. Letos je však počet žadatelů určitě vyšší než v uplynulých letech," potvrzuje vedoucí stavebního úřadu ve Špindlerově Mlýně Jaromír Vaníček.

Podnikatelé prý přistavují u svých penzionů další pokoje, nevyužívané objekty přeměňují na nová ubytovací zařízení a investují rovněž do lepšího vybavení provozoven. "Po třinácti letech provozu jsme se díky nižší dani z přidané hodnoty mohli pustit do rozsáhlé rekonstrukce našeho hotelu. Do Vánoc budou hotovy stavební úpravy v jedné třetině ubytovací kapacity a hned příští rok dokončíme zbytek," plánuje ředitel hotelu Horal ve Špindlerově Mlýně Rudolf Hamrle. Více žádostí o povolení nejrůznějších stavebních úprav zaznamenal rovněž stavební úřad ve Vrchlabí, pod který spadají i lyžařská střediska Strážné a Dolní Dvůr. "Větší stavební ruch jsme letos nezaznamenali jen na podzim. Ve srovnání s minulými lety se více staví v průběhu celého roku," podotýká vedoucí vrchlabského stavebního úřadu Hana Vondrušková.

Také výškovou budovu hotelu Horizont v Peci pod Sněžkou letos obsadili stavbaři, aby výrazně zvýšili kvalitu tří čtvrtin všech hotelových pokojů. "Při plánování rekonstrukce jsme samozřejmě se snížením DPH počítali. Nižší daň bude podle mého názoru živou vodou pro podnikání v Krkonoších, protože umožní investovat i těm ubytovacím zařízením, která nevlastní finančně silný majitel," míní ředitel hotelu Karel Rada. Rozsáhlá rekonstrukce hotelu Horizont je však podle starosty Tomáše Paduchy v Peci spíše výjimkou. "Stavební ruch v dalších hotelech a penzionech je na úrovni minulých let. Domnívám se, že od snížení daně uběhla příliš krátká doba, aby se to stačilo nějak výrazněji odrazit v rozsáhlejší stavební činnosti," míní Paducha. Podobný názor zastává i vedoucí stavebního úřadu v Janských Lázních Vladimír Mour: "Žádný mimořádný nárůst žádostí o povolení stavebních úprav jsme letos nezaznamenali. Snížení DPH výstavbu v Janských Lázních zatím nijak výrazněji nepodpořilo."