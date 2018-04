Po silnici Hostýnskými vrchy

Zajímavosti z historie města Bystřice pod Hostýnem



Město Bystřice pod Hostýnem se nachází v úrodné rovině Hané pod impozantní a památnou horou Hostýn. Na temeni hory se nachází rozsáhlé keltské oppidum z období 540 let př. n. l, ale byly zde zjištěny stopy lidského osídlení už od paleolitických počátků. V roce 1241 zaplavilo nechráněnou Moravu půl milionu divokých jízdních Tatarů pod vedením chána Ogotoje, Batů a Kublaje a zpustošilo celou zemi. Obyvatelé prchali v hrůze do hostýnských lesů a hledali úkryt na temeni hory. Zde vzývali Pannu Marii, aby je ochránila od záhuby, a podle pověsti byli vyslyšeni. Dodnes tuto událost připomíná obraz Panny Marie s Ježíškem a svazkem blesků, do stříbra je vytepán útěk Tatarů od Hostýna (obraz je v bystřickém kostele sv. Jiljí). Svatý Hostýn a jeho bazilika, významné mariánské poutní místo, byl navzdory snaze totalitního režimu vymazat je z paměti lidí i v minulých desetiletích symbolem odporu proti komunistické moci. Každoročně sem zavítají tisíce věřících a poutníků z celé Evropy. Bystřice pod Hostýnem se stala známým městem také díky Michaelu Thonetovi, který zde v roce 1861 založil největší továrnu na ohýbaný nábytek v Evropě. Světoznámé židle se zde vyrábějí dosud, i když dnes už pod značkou TON. Tipy na pěší výlety v okolí najdete ZDE.

Zdroj: Stránky města Bystřice pod Hostýnem