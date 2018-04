Po roce opět na Matěje: první jarní pouť a pět zajímavostí v okolí

Brány holešovického Výstaviště v Praze vítají návštěvníky Matějské pouti více než padesát let. Tradice je ale mnohem delší, pouť letos slaví 421 let trvání.

Atrakce pro malé i velké

Matějská pouť je pestrá a plná barev.

Na Matějské pouti můžete vyzkoušet přibližně sto dvacet atrakcí. Třetina je pro ty, co mají rádi adrenalin, třetina pro ty nejmenší a třetina pro všechny – což mimochodem znamená, že na ně mohou rodiče společně s dětmi. Vedle houpaček, autíček, skákadel, vláčků a kolotočů na pouti letos již potřetí objevíte dětské tanky, které jsou obdobou čtyřkolek a jezdí v terénu. Chybět nebudou ani obvyklá lákadla – ruské kolo, staročeská lochneska, střelnice nebo horská dráha.

Pro odvážné jsou tu navíc holandské atrakce, které vyžadují silné nervy a notnou dávku odvahy. Mezi nejlepší patří obrovský řetízkový kolotoč Around The World, který vás protočí ve výšce padesáti až šedesáti metrů nad zemí, anebo obří věž Tower, z níž se padá volným pádem do hloubky 90 metrů.

Kdo se bojí na velké kolotoče, ten si užije zábavu na menších a pomalejších.

Kdy, co a za kolik?

Letošní pouť začne v sobotu 20. února a atrakce si budete užívat až do neděle 17. dubna – s výjimkou některých zahraničních, které obvykle odjíždějí o týden dřív. První den v 18 hodin bude z Křižíkovy fontány odpálen slavnostní ohňostroj, každou sobotu a neděli tu navíc od 13 do 17 hodin bude probíhat zábavné vystoupení klaunů a zábava pro děti. Na pondělí 14. března od 11 do 15 hodin je nachystán tradiční den pro zdravotně postižené a azylové i dětské domovy spojený s koncertem na Křižíkově fontáně.

Vedle moderních atrakcí nechybí ani osvědčené ruské kolo, střelnice nebo horská dráha.

Kdy se na pouť můžete vypravit? Ve všedních dnech je otevřeno od 13.00 do 21.00, o víkendech od 10.00 do 22.00. Zavřeno je pouze v pondělí, ovšem s výjimkou školních prázdnin a svátků. Vstupné stojí 10 Kč ve všedních dnech, 25 Kč o víkendech, děti do 120 cm, ZTP/P s průvodcem i bez průvodce a senioři nad 65 let mají vstup zdarma. Vstupné na jednotlivé atrakce se pohybuje od několika desítek korun až po několik stovek.

Pět zajímavostí v okolí

Výlet na Matějskou můžete spojit s návštěvou ZOO Mořský svět, největšího mořského akvária v Česku.

Celodenní pobyt na pouti není pro děti žádný problém, ale dospělé i jejich peněženky může pořádně vyčerpat. Výlet na Matějskou ale můžete spojit třeba s procházkou po Stromovce, posezením nad kávou a zákuskem v restauraci a kavárně Vozovna (mimochodem s báječným a velkým dětským venkovním hřištěm), na něco dobrého se můžete zastavit i ve Šlechtovce.



Lákavým cílem je rovněž největší mořské akvárium v Česku, ZOO Mořský svět přímo v areálu Výstaviště, milovníky technických památek pak zveme do staré čistírny odpadních vod v Bubenči. Dostanete se k ní snadno, stačí jen projít Stromovkou a vyjít v nejzápadnější části parku do Papírenské ulice. Otevřeno tu mají každý den, prohlídky ve všedních dnech začínají v 11.00 a 14.00, o víkendech v 10.00, 12.00, 14.00 a 16.00.