Po nejlepší německé cyklostezce podle Mohanu. Dovolená na kole

Jedna z nejlépe vybavených stezek Evropy

Tok řeky Mohanu (Main) měří téměř 600 kilometrů a skoro po celé délce ho lemuje cyklostezka nazvaná Mainradweg, tedy Mohanská cyklostezka. Začíná u pramene Bílého Mohanu (Weisser Main) ve Fichtelgebirge nedaleko českých hranic a končí u ústí Mohanu do Rýna v Mohuči (Mainzu).

Pokud byste měli pocit, že se Mainradweg v záplavě německých dálkových cyklostezek jaksi ztrácí, byl by to omyl. Tohle je totiž jedna z nejlépe vybavených stezek v celé Evropě, která nikoli nadarmo získala v hodnocení Německého cykloklubu (ADFC) jako první prestižních pět hvězdiček, což je nejvyšší počet.

Prudký spád má jen prvních pár kilometrů řeky respektive její nejdelší zdrojnice Bílý Mohan. Po soutoku s Červeným Mohanem (Roter Main) se údolí pozvolna rozevírá a několik desítek kilometrů za Bambergem je dokonce docela fádní. Krajinně nejzajímavější scenérie nabízí střední tok mezi městy Schweinfurt a Wertheim. Tady už je Mohan pořádně velkou řekou, prorážející si cestu obřími meandry skrze zalesněnou vrchovinu Spessart, údolí je tu zakleslé, se strmými svahy často pokrytými vinicemi.

Dolní tok pod Aschaffenburgem pak už je zase méně příjemný, protože prochází intenzivně zalidněnou aglomerací kolem Frankfurtu nad Mohanem.

Na cyklostezce z Wertheimu do Tauberbischofsheimu

Kolem Franské Sály na zahřátí

Dobrým výchozím bodem cyklovýpravy podél středního toku Mohanu je městečko Gemünden malebně položené na soutoku Mohanu a Franské Sály (Fränkische Saale). Krásné hrázděné domy v sevřených uličkách dlážděných kočičími hlavami vytvářejí až 'kýčovitě německé' obrázky. Ve městě, kde se stýká několik železničních tratí, je řada penzionů a hotelů, na kraji Gemündenu stojí kemp.

Pokud dorazíte do Gemündenu po přesunu z Česka, je asi nejlepší se ubytovat a odpoledne nebo navečer si dát aklimatizační vyjížďku. Mainradweg tu vede po obou březích, ale té si užijete do sytosti další dny, raději na úvod zkuste pár kilometrů podél Franské Sály. Hned u kempu začíná cyklostezka, po které se budete klikatit lučinatým údolím až do městečka Gräfendorf. Zpátky to můžete vzít přes kopec nad pravým břehem a máte na úvod 25 kilometrů jako nic.

Německo, Gemünden

Podle vody ke hradu z červeného pískovce

Pokud jste do Gemündenu dorazili autem, můžete na několik dní zaparkovat u sportovního areálu. A pak už hurá na kolo po toku Mohanu. Držte se levého břehu, cyklostezka jen místy mírně vystoupí nad úroveň koryta a často pojedete těsně podle vody. Údolí je tu hluboké a zalesněné, občas se otevře víc obzoru, když jedete po vnitřním, nánosovém břehu meandru. Vpravo od vás se zvedají kopce zalesněného srdce Spessartu.

Prvním větším sídlem je Lohr am Main, do jehož centra na pravém břehu řeky se snadno dostanete přes most. Je to jedno z nejmalebnějších míst celé trasy. Kromě perfektně udržované starobylé architektury vás možná zaujme i nejmenší muzeum celého Německa, vystavující izolátory. Krásnou stavbou v Lohru je zámek, jehož dvě úzké věže v průčelí jsou pro oblast Spessartu typické.

Zámek v Lohru

Asi 25 kilometrů pod Lohrem se tok Mohanu otáčí k západu. Krásné krajinné scenérie tady dotvářejí vinice na slunných stráních nad řekou. Těsně před městem Wertheim řeka mění na pár set metrech tok o více než 180°, což se u takto velké řeky vidí málokde. Cyklostezka tento meandr obtáčí po nárazovém vnějším břehu. A to už opouštíte Bavorsko, vjíždíte do Bádenska-Württenberska a před vámi se objeví město Wertheim.

Dominantou Wertheimu je pitoreskní hrad, tyčící se na ostré skále nad levým břehem řeky. Nejen proto vám město možná připomene známější Heidelberg, i tady totiž historické budovy postavili z červeného pískovce.

Wertheim je strategickým místem pro nocleh, kousek za městem je kemp a ve městě řada hotelů a penzionů. Pokud se vám dosavadní porce kilometrů zdála příliš snadná, vyjeďte na kole nahoru k wertheimskému hradu, stoupání má sklon nejméně 25 % a jízdu neulehčují ani kostky. Odměnou je však báječný výhled, kdy budete mít pod sebou údolí Mohanu jako na dlani.

Hrad ve Wertheimu

Tichým údolím říčky Tauber

Ve Wertheimu Mohanskou cyklostezku na čas opusťte a vyměňte Mohan za menší říčku Tauber, která se právě ve Wertheimu do Mohanu vlévá. Také údolím Tauberu totiž vede parádní cyklostezka (Tauberradweg), má ale trochu jiný charakter. Je členitější, v průměru také užší a méně frekventovaná.

Často vás vyvede na menší kopec, abyste za chvíli prudce sjeli zpět do údolní nivy. Možná to bude vítaná změna, jen mějte na paměti, že konstrukce cyklostezky se liší od silnice, výjimkou nejsou velmi prudké zatáčky pod strmým klesáním. Tachometr nám tu na jednom úzkém lesním úseku ukázal přes 60 km/h jako nic.

Tauberbischofsheim U Tauberbischofsheimu

Na křižovatce u Werbachu sice vaše cesta odbočuje vlevo na Würzburg, ale doporučujeme pokračovat ještě asi 5 kilometrů rovně podél Tauberu až do městečka Tauberbischofsheim. Na čtvercovém náměstí, obklopeném nádhernými hrázděnými domy, je řada výborných restaurací, za dobrého počasí není na občerstvení lepšího místa.

Německo, Mohanská cyklostezka, most u Werbachu na cyklostezce z Wertheimu do Tauberbischofsheimu

Z Tauberbischofsheimu se vraťte zpět na křižovatku u Werbachu a dejte se vpravo. Mírně stoupáte málo zalidněným úvalem k východu, abyste se asi po 15 kilometrech dostali na výšiny před Würzburgem. Nakonec přijde i pár kopců a sjezdů a pak už město uvidíte pod sebou.

Würzburg je ze všech míst na trase nejzajímavější a může zase sloužit jako strategické místo pro nocleh. Pokud vezete stan, tak kemp je asi 7 kilometrů za městem. Jinak je ve městě spousta penzionů, kde jsou na cyklisty zvyklí.

Mohanská cyklostezka u městečka Lohr Socha na mostě u Werbachu

Würzburg: podobnost s Prahou a památka UNESCO

S Würzburgem, co se malebnosti i kvality památek týká, může ve střední Evropě soutěžit jen málo míst. Pozoruhodná je taky podobnost s Prahou - zatímco v Praze stojí na výrazném kopci nad levým břehem řeky hrad, tady máme mohutnou pevnost Marienberg.

Analogií pražského Starého Města je würzbzurský Altstadt na protilehlé říční straně a navíc oba břehy spojuje středověký most lemovaný sochami. Ten ve Würzburgu se jmenuje Alte Mainbücke a v porovnání s pražským Karlovým mostem je o století mladší, začali ho stavět až roku 1473, ovšem stejně jako v Praze na místě zničeného staršího románského mostu. Alte Mainbücke je i o něco kratší a také soch svatých je tu méně, zase jsou ale větší a snad i německy přísnější.

Alte Mainbrücke ve Würzburgu

Nejhodnotnější stavbou Würzburgu je biskupská rezidence. Veledílo barokní architektury z první poloviny 18. století je dnes na seznamu světového dědictví UNESCO. Obrovská, slohově jednotná architektura shlíží hlavním průčelím na náměstí, které svojí monumentalitou možná připomene Paříž nebo Vídeň. Volně přístupné jsou zahrady rezidence. Pokud byste ale chtěli vidět interiér, např. nástropní fresku od G. B. Tiepola, považovanou za největší na světě, musíte jít se skupinou.

Würzburg si dobře můžete prohlédnout ze sedla kola, město je k cyklistům velmi vlídné, na kole tu místní masově jezdí do práce, do školy či na nákup.

Po prohlídce města opět najeďte na Mohanskou cyklostezku na levém břehu. Opět pojedete klidnou krajinou, chvíli širším údolím a bez převýšení. Kolem vás budou často vinice a příjemné zastávky - tu před vesnicí Himmelstadt, stíněnou několika stromy s vývěrem vody, jsme vyhodnotili jako nejkrásnější na celé trase.

V Karlstadtu potřebujete přejet most na pravý břeh Mohanu a pak už vám do Gemündenu bude zbývat posledních snadných 15 kilometrů.